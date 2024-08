Ajax reageert met simpele tweet op transfers De Ligt en Mazraoui

De transfers van en van Bayern München naar Manchester United zijn dinsdagavond beklonken. Ajax reageerde met zijn officiële account op een korte en krachtige manier op deze overstappen.

De Ligt en Mazraoui speelden enkele seizoenen geleden nog bij Ajax en maakten deel uit van het succeselftal in 2018/2019, dat de Eredivisie en de KNVB-beker won en op een haar na de Champions League-finale haalde. De Ligt vertrok na dat seizoen naar Juventus en kwam via een tussenstap naar Bayern bij United terecht. Mazraoui maakte in 2022 pas de overstap naar het buitenland; de Marokkaan vertrok direct naar Bayern.

Erik ten Hag wilde het duo deze zomer naar United halen en dat is hem gelukt. In Manchester zal het tweetal samen gaan spelen met een hele hoop andere ex-Ajacieden: André Onana, Lisandro Martinez, Christian Eriksen en Antony hebben allemaal een verleden in Amsterdam. Een andere nieuwe aanwinst, Joshua Zirkzee, speelde niet bij Ajax, maar kan wel in het Nederlands communiceren met De Ligt en Mazraoui.

Ajax heeft dinsdagavond met een korte tweet gereageerd op de transfers van de verdedigers. Die luidt simpelweg: 'Manchester is red', met daarachter een knipoog-emoji. Deze lijfspreuk wordt door fans van United gebruikt, om aan te geven dat Manchester United groter en/of beter is dan stadsgenoot Manchester City. Bovendien spelen er bij City geen ex-Ajacieden.

Manchester is red 😉 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 13, 2024

