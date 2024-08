Ten Hag heeft beet: De Ligt en Mazraoui gepresenteerd bij Manchester United

Manchester United heeft de komst van zowel als wereldkundig gemaakt. De voormalig Ajax-spelers werden de afgelopen weken al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap van Bayern München naar Manchester United en hebben maandag hun krabbel gezet onder een contract. De Ligt tekent tot medio 2029; Mazraoui tot medio 2028. Met de komst van De Ligt en Mazraoui krijgt Ten Hag nóg twee spelers uit zijn Ajax-periode tot zijn beschikking.

Ten Hag en De Ligt kennen elkaar van hun gezamenlijke periode in Amsterdam. De Ligt was bij de komst van Ten Hag begin 2018 al een belangrijke speler bij Ajax, maar werd door de Tukker alleen nog maar belangrijker gemaakt. Zo werd de verdediger bij aanvang van het seizoen 2018/19 verkozen tot aanvoerder. De Ligt zou een superseizoen spelen en zijn prestaties bekronen met een toptransfer naar Juventus. Drie jaar later maakte hij de overstap naar Bayern München. Daar was hij ondanks 73 officiële wedstrijden nooit écht onomstreden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ten Hag in zijn nopjes: sterkhouder gelooft in project en blijft langer bij United'

De Ligt had in München nog een contract tot de zomer van 2027, dus Manchester United heeft een serieuze transfersom moeten ophoesten om hem naar Engeland te kunnen halen. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano betaalt Manchester United in totaal vijftig miljoen euro aan Bayern München voor de komst van De Ligt, die in Duitsland één keer kampioen werd en eenmaal de Supercup won.

De Ligt arriveerde in dezelfde zomer als Mazraoui in Zuid-Duitsland. De vleugelverdediger was in het seizoen 2021/22 een van de grote smaakmakers bij Ajax, dat zijn aflopende contract graag had willen verlengen. Mazraoui koos echter voor een transfervrij vertrek naar Bayern. Een succesverhaal werd dat niet. Mazraoui worstelde ook in Beieren met zijn fitheid, waardoor hij regelmatig langere tijd aan de kant stond. Hij speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Bayern, goed voor één doelpunt en acht assists. Mazraoui won evenals De Ligt slechts één landstitel en één Supercup. Hij had nog een contract tot medio 2026. Volgens dezelfde Romano betaalt Manchester United in totaal twintig miljoen euro voor Mazraoui.

Reactie De Ligt en Mazraoui

"Toen ik hoorde dat Manchester United me wilde hebben, was ik meteen enthousiast om te kunnen spelen voor zo'n historische club", zegt De Ligt op de website van Manchester United. Hij is blij om herenigd te worden met Ten Hag. "Hij heeft de begindagen van mijn carrière vormgegeven en weet hoe hij het beste uit mij kan halen. Ik weet zelf ook wat ervoor nodig is om te slagen op het hoogste niveau."

Mazraoui spreekt van een 'geweldig gevoel'. "Ik kan niet wachten om Old Trafford binnen te lopen in het rode shirt." Ook hij is Ten Hag dankbaar. "Erik heeft een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling als speler. Het is mooi om herenigd te worden in de beste jaren van mijn carrière. Ik weet wat hij verwacht van zijn spelers en ik zal alles geven om de club aan successen te helpen."

LEES OOK: Manchester United gaat flink de fout in bij presentatie Zirkzee

Ajax

Met de komst van De Ligt en Mazraoui begint het Manchester United van Ten Hag steeds meer te lijken op zijn elftal in Amsterdam. Ten Hag haalde sinds zijn aanstelling medio 2022 ook al Lisandro Martínez, Antony en André Onana naar Old Trafford. De Ligt en Mazraoui zijn aanwinst nummer drie en vier van deze zomer. Manchester United contracteerde eerder al Leny Yoro (LOSC Lille) en Joshua Zirkzee (Bologna). De club hoopt zich dit seizoen wél te plaatsen voor de Champions League. Manchester United eindigde vorig seizoen op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League. Door de eindzege van de FA Cup kwalificeerde het zich nog wel voor de Europa League.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Onana doet belofte voor komend seizoen: ‘Kan ik je van tevoren vertellen’

Manchester United-keeper André Onana doet een belofte waar niet iedere fan even enthousiast over zal zijn.