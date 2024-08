Onana doet belofte voor komend seizoen: ‘Kan ik je van tevoren vertellen’

zal ook komend seizoen veel risico in zijn spel leggen, zo laat de doelman van Manchester United weten in gesprek met The Guardian. De Kameroener ging in zijn eerste seizoen in de Premier League regelmatig de fout in door zijn speelstijl, wat hem op kritiek kwam te staan.

Onana maakte afgelopen zomer voor tientallen miljoenen de overstap van Internazionale naar Manchester United, waardoor de verwachtingen hooggespannen waren. Toch kon de sluitpost deze niet helemaal waarmaken, aangezien hij gedurende het seizoen op verschillende momenten tegendoelpunten inleidde met blunders. Halverwege de competitie werd hij door Roy Keane zelfs de ‘grootste teleurstelling’ tot nu toe genoemd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Manchester United neemt contact op met gedegradeerde middenvelder na harde opstelling PSG’

Voor komend seizoen is Onana niet van plan om minder risico in zijn spel te leggen. “Dat is wie ik ben”, legt hij uit in gesprek met de Engelse krant. “Ik denk dat ook dit seizoen heel creatief ga spelen, want ik ga veel risico nemen. Dat kan ik je van tevoren vertellen. Wees maar voorbereid, want dit gaat mijn seizoen zijn, let maar op. Ik ga er nog meer van genieten zodra we zijn begonnen.” In de voorbereiding viel de doelman al op door rare fratsen tijdens een penaltyreeks tegen Arsenal.

LEES OOK: Van Nistelrooij en Hake spreken zich uit over transfer naar Manchester United: ‘Grote uitdaging voor mij’

Volgens de Kameroener is het noodzakelijk dat hij veel risico in zijn spel legt. “Het beste team in de wereld neemt risico’s”, legt hij uit. “Opbouwen van achteruit, situaties herkennen wanneer de tegenstander een-op-een gaat staan, of wanneer ze met drie of vier druk zetten. Voor mij is het belangrijk dit te herkennen en de beste beslissing te nemen voor het team. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen en ik denk dat mijn schouders sterk genoeg zijn om ons te dragen. Ik denk dat het een mooi seizoen gaat worden.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud van Nistelrooij oogst nu al lof bij Manchester United: ‘Geweldig dat hij hier is’

Manchester United-talent Joe Hugill is vol lof over zijn leermeester Ruud van Nistelrooij.