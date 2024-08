‘Manchester United neemt contact op met gedegradeerde middenvelder na harde opstelling PSG’

Manchester United is in de zoektocht naar een versterking voor het middenveld uitgekomen bij , weet The Athtletic. De club van trainer Erik ten Hag hoopte zich lange tijd te versterken met van Paris Saint-Germain, maar de Fransen blijven zich hard opstellen inzake de transfersom die het verlangt voor de Uruguayaan.

Volgens The Athletic heeft Manchester United al contact gehad met de zaakwaarnemers van Berge, die afgelopen seizoen met Burnley degradeerde. Ondanks de degradatie staat de 26-jarige Noor er goed op in de scoutingsrapporten. Zo was de defensieve middenvelder eenmaal trefzeker en gaf hij twee assists in 37 wedstrijden.

Lange tijd hadden The Red Devils de intentie om PSG-middenvelder Ugarte in te lijven. De Uruguayaan zou ook al tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen met de club, alleen de onderhandelingen met de Parijzenaren verliepen minder soepel. PSG bleef vasthouden aan een hoge vraagprijs, waarna de ploeg van Ten Hag heeft besloten om verder te kijken.

Overigens betekent dit niet dat de clubleiding van Manchester United definitief een streep door de komst van Ugarte heeft gezet. Mocht de Franse kampioen besluiten om de vraagprijs van de 23-jarige Uruguayaan te verlagen, dan zal United overwegen om weer aan tafel te gaan met PSG.

