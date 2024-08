Romano komt met goed nieuws voor Man United: ‘Vertrouwen dat het rond gaat komen’

en zullen deze zomer zo goed als zeker de overstap maken naar Manchester United, zo geeft Fabrizio Romano aan. Volgens de transferexpert is de FA Cup-winnaar er op persoonlijk vlak uit met de verdedigers, maar is het nu wachten op Bayern München.

“Ze zijn al heel dichtbij op gebied van onderhandelingen”, geeft Romano aan over de komst van De Ligt en Mazraoui in gesprek met The United Stand. “Het is zéér waarschijnlijk dat Mazraoui en De Ligt deze zomer naar Manchester United komen. Ook de spelers zelf zijn vol vertrouwen dat het gaat lukken.”

Manchester United wil het tweetal graag zo snel mogelijk verwelkomen. “Maar daarvoor zijn ze erg afhankelijk van Bayern”, gaat de transferexpert verder. “Manchester United en de spelers wachten tot Bayern de vraagprijs verlaagt. De spelers zijn duidelijk geweest dat ze naar Manchester United willen en ze zijn al persoonlijk rond met de club.”

“Manchester United wacht nog op twee factoren”, legt Romano uit. “De eerste is dat Bayern de prijs verlaagt. Ze willen vijftig miljoen euro voor De Ligt en voor Mazraoui zo’n twintig miljoen. De andere factor zijn uitgaande transfers. Man United moet spelers verkopen, waar Wan-Bissaka er zeer waarschijnlijk één van is.”

Fans van de club uit Manchester zouden graag zien dat hun club de verdedigers zo snel mogelijk binnenhaalt. “Op dit moment is er veel vertrouwen, maar of het deze week gaat lukken, is niet duidelijk”, geeft Romano aan. “Veel zal afhangen van Bayern. Maar het is een domino-effect, want Bayern wil Jonathan Tah om De Ligt te vervangen. Manchester United heeft het gevoel dat Bayern op een gegeven moment de vraagprijs moet verlagen om tot een overeenkomst te komen. De spelers hebben namelijk geen intentie om bij Bayern te blijven. Wat geduld zal nodig zijn, maar Manchester United-fans kunnen vertrouwen hebben in de komst van De Ligt en Mazraoui”, besluit hij.

