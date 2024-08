Ten Hag blikt met ‘gemengde gevoelens’ terug op nederlaag tegen Liverpool: ‘Wel positieve dingen gezien’

Erik ten Hag is niet blij met de manier waarop Manchester United in de nacht van zaterdag op zondag onderuitging tegen Liverpool (3-0). Toch ziet de oefenmeester voldoende aanknopingspunten waarop zijn ploeg kan voortborduren.

“Ik heb er gemengde gevoelens over, zou ik zeggen”, geeft Ten Hag na afloop van het duel met Liverpool aan op de clubkanalen. “Ik heb wel positieve dingen gezien, maar de manier waarop we tegentreffers krijgen, ben ik niet blij mee. Natuurlijk is Liverpool een goede ploeg. Ze zijn zeer agressief en erg goed voor de goal, dus dat hebben ze goed gedaan. Maar de manier waarop we ze tegen kregen, ben ik niet blij mee. Liverpool speelde erg goed, maar ze waren ook heel effectief.”

Tijdens de wedstrijd vielen er weer meerdere spelers van United geblesseerd uit, wat tot zorgen leidt bij Ten Hag. “Wel zullen we nog moeten kijken hoe het met ze gaat”, stelt de oefenmeester. “Bij Will Fish is het een blessure als gevolg van contact. Maar we moesten ook in de rust wisselen, want Jonny Evans was ziek. Victor Lindelof was uit voorzorg. Dus ja, er zijn wat blessures, maar we moeten afwachten hoe ernstig het is.” Ook Aaron Wan-Bissaka leek zich met een blessure te moeten laten vervangen, maar zijn naam wordt niet genoemd door de Nederlander.

Voor Manchester United zit de trip in de Verenigde Staten er inmiddels op. Ten Hag kijkt tevreden terug op de tour. “De groep en staf, iedereen heeft het geweldig gedaan. Het is altijd zwaar aan het einde van zo’n tour, maar we zijn erg blij met iedereens inzet. Nu gaan we naar huis en moeten we herstellen, want het is zwaar. Zeker de laatste dagen en dan zo’n moeilijk duel op het einde, maar je leert wel veel over je team. Nu moeten we herstellen en voorbereiden op het volgende duel”, besluit hij.

