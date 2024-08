Wereldster smeekte Ruud van Nistelrooij om een foto: 'Voelde me weer even veertien'

Ruud van Nistelrooij is zaterdag door een wel heel bijzonder persoon gevraagd om een foto samen te maken. Robbie Williams, waarschijnlijk een grotere wereldster dan de voormalig Nederlands international, 'smeekte' naar eigen zeggen om een selfie. Dat laat de popzanger weten via Instagram.

Williams is een groot zanger in de popscene, die tussen 1990 en 1995 deel uitmaakte van het populaire Take That. De Brit is als solo-artiest vooral bekend van nummers als Angels, Feel en Rock DJ. De 50-jarige Williams maakt nog steeds muziek. Van Nistelrooij is juist onlangs aan de staf van Erik ten Hag bij Manchester United toegevoegd.

Van Nistelrooij cruciaal voor Man United in binnenhalen toptalent

Toen de bekende zanger zaterdag Van Nistelrooij op de golfbaan voorbij zag komen, wilde hij koste wat kost een foto met hem maken. Zo schreef hij bij zijn meest recente Instagram-post: "Ik voelde me bijna bezeten, zo van: dit MOET gebeuren. Ik zei: 'Stop, alsjeblieft' en smeekte hem bijna om een foto. Voor even voelde ik me weer veertien jaar oud." Williams heeft Van Nistelrooij, die voor zijn favoriete club Manchester United speelde, hoog zitten. "Ik heb mijn hond namelijk ook Ruddy genoemd, naar Ruud. Een Duitse herder. Die is er nu niet meer, net als mijn mentale klachten zijn afgenomen."

Williams is zeer open in zijn post. "Ruud en United hebben me door moeilijke periodes in mijn leven geholpen. Zijn goals maakten me gelukkig, toen ik het niet was. Toen we samen een foto hadden gemaakt en Ruud wegliep, zei hij: 'Bedankt voor je liedjes.' Ik reageerde: 'Nee, jij bedankt voor je goals'. Ja, dat was afgezaagd, maar ik meende het wel." De pop-zanger voelde de zenuwen tijdens zijn gesprek met Van Nistelrooij. "Misschien komt er een dag waarop ik normaal met hem kan praten, als mensen onder elkaar."

