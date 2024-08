Slot overklast Ten Hag: forse uitslag in duel tussen Man United en Liverpool

Liverpool heeft de oefenwedstrijd tegen Manchester United zaterdagnacht omgezet in een 0-3 overwinning. De ploeg van trainer Arne Slot was een stuk zorgvuldiger in de afronding dan de mannen van Erik ten Hag. Het duel werd gespeeld in het Williams-Brice Stadium in Columbia, South Carolina.

Ten Hag moet het stellen zonder Leny Yoro en Rasmus Højlund, die respectievelijk drie maanden en zes weken aan de kant staan met blessures. Marcus Rashford en Antony vielen geblesseerd uit in de vorige oefenwedstrijd tegen Real Betis (3-2 zege), maar Rashford had een basisplaats en Antony kon na de rust invallen. Lisandro Martínez, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo en Luke Shaw zijn niet meegereisd naar de Verenigde Staten.

Bij Liverpool hebben Ryan Gravenberch en Ibrahima Konaté zich bij de selectie gevoegd en zij hadden allebei een basisplaats. Slot kon niet beschikken over Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Darwin Núñez en Alexis Mac Allister, die nog niet terug zijn van vakantie. Dat geldt wel voor Andy Robertson, maar die staat geblesseerd aan de kant.

Liverpool leidde bij rust met 0-2. In de tiende minuut werd Fábio Carvalho op de zestienmeterlijn bediend door Diogo Jota, waarna Carvalho eenvoudig Casemiro uitkapte en de rechterhoek vond. Tien minuten voor de pauze was slecht verdedigend werk opnieuw de opmaat voor een goal van Liverpool. Toby Collyer liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Mohamed Salah, die vervolgens Curtis Jones in staat stelde te scoren.

Manchester United liet zich niet onbetuigd in de eerste helft. De ploeg van Ten Hag voetbalde bij vlagen goed en creëerde meerdere kansen, maar de afronding liet te wensen over. Mason Mount en Marcus Rashford dwongen Caoimhin Kelleher allebei tot een redding; Rashford schoot ook nog eens rakelings voorlangs uit de draai. Liverpool was een stuk zorgvuldiger in de afronding.

Tien minuten na de pauze liet Scott McTominay een enorme kans onbenut op de aansluitingstreffer en daarna liep Liverpool weg bij de rivaal. Aan de rechterflank combineerde Conor Bradley met Salah, waarna Bradley de bal teruglegde op Jota. Diens schot werd – niet overtuigend – gekeerd door André Onana, waarna Kostas Tsimikas toesloeg in de rebound. Salah leek in de aanloop naar het doelpunt wel buitenspel te staan, maar omdat er geen VAR was kon hij de eindstand op 0-3 bepalen. Slot en Ten Hag zochten elkaar na afloop op voor een kort onderonsje.

Opstelling Manchester United: Onana; Wan-Bissaka (83' Scanlon), Evans (46’ Fish, 73' Oyedele), Lindelöf (46’ Bennett), Amass (73' Murray); Casemiro, Collyer (63’ Eriksen), Mount (63’ Wheatley); Diallo (63’ Antony), Sancho (73' Mather), Rashford (46’ McTominay).

Opstelling Liverpool: Kelleher (46’ Jaros); Bradley (72' Stephenson), Konaté (46’ Van den Berg), Quansah (65' Phillips), Tsimikas (65' Chambers); Gravenberch (65' Bajcetic), Jones (60’ Nyoni), Elliott (65' Morton); Salah (65’ Doak), Carvalho (65’ Endo), Jota (65') Blair).

