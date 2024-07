Liverpool-fans doen massaal oproep aan Arne Slot, die voorzichtig reageert

Trey Nyoni heeft vrijdagnacht een goede indruk achtergelaten in de oefenwedstrijd van Liverpool tegen Real Betis. De zeventienjarige middenvelder kwam na een half uur binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Curtis Jones en stond tot de 72ste minuut op het veld.

Nyoni was zorgvuldig in balbezit en stond met zijn passes aan de basis van meerdere aanvallen. Op sociale media roepen fans al op tot een basisplek voor Nyoni in de oefenwedstrijd tegen Arsenal op woensdagnacht. Trainr Arne Slot is echter voorzichtig met zijn pupil.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft het erg goed gedaan, maar het was slechts een uur”, zegt de trainer na de 1-0 overwinning op Real Betis. In werkelijkheid stond Nyoni overigens geen uur, maar slechts 43 minuten op het veld. “Nogmaals: hij deed het goed. Mede dankzij hem scoorden we, want hij draaide snel open en gaf een goede pass tussen de linies. Hij was ook betrokken bij de grootste kans die we kregen in de tweede helft.”

Slot weet dat hij nog niet te veel kan verwachten van de tiener. “Hij is pas net zeventien geworden (op 30 juni, red.) en zijn lichaam moet zich nog ontwikkelen, dus we moeten voorzichtig zijn met hem. Hij hoeft niet iedere training mee te doen en hij zal soms eerder stoppen dan de rest. Je kunt zijn kwaliteiten zien, maar je ziet ook dat zijn lichaam zich nog moet ontwikkelen om op Premier League-niveau te kunnen spelen.”