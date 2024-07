Slot heeft eerste wedstrijd met publiek achter de rug: dit is het resultaat

Arne Slot heeft zijn eerste overwinning als trainer van Liverpool te pakken. In een vriendschappelijk duel in het Amerikaanse Pittsburgh waren the Reds vrijdagnacht met 1-0 te sterk voor Real Betis. Slot begon vorige week met een 0-1 nederlaag tegen Preston North End achter gesloten deuren.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt in minuut 34. Aan de rechterkant combineerde Mohamed Salah met Dominik Szoboszlai, waarna Salah het strafschopgebied inkwam en vervolgens Szoboszlai de diepte in stuurde. Szoboszlai rondde af met een diagonaal schot in de linkerhoek.

Tegenvaller

Slot kreeg vlak voor het doelpunt een tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Curtis Jones door een blessure. De ernst daarvan is nog niet bekend. De zeventienjarige Trey Nyoni was zijn vervanger. Gedurende de tweede helft wisselde Slot zijn volledige elftal, onder wie Nyoni. Sepp van den Berg stond 64 minuten op het veld.

Liverpool speelt tijdens de tour in de Verenigde Staten nog twee wedstrijden. Woensdagnacht is Arsenal de tegenstander in Philadelphia; volgende week zaterdagnacht wordt in Columbia (South Carolina) geoefend tegen rivaal Manchester United.