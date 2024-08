Manchester United wint van Real Betis maar ziet weer twee spelers uitvallen

Het Manchester United van Erik ten Hag heeft in de nacht van woensdag op donderdag in San Diego met 3-2 weten te winnen van Real Betis. Toch kan de Nederlandse oefenmeester zich zorgen maken, daar en de strijd voortijdig moesten staken met blessures.

Al na vijf minuten spelen dacht Jadon Sancho Manchester United op voorsprong te zetten, maar hij stond buitenspel. Tien minuten was het Real Betis dat als eerste toesloeg. Doelman Tom Heaton liet de bal los en legde deze zo in het pad van Rodri Sánchez, die de bal bij Iker Losada kon krijgen. Een leeg doel betekende vervolgens een voorsprong voor de Spanjaarden.

In het vervolg van de eerste helft draaide Manchester United het volledig om. Twee minuten na de openingsgoal werd Amad Diallo neergelegd in het strafschopgebied, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Rashford bleef kalm en zette zijn ploeg langszij. Na 24 minuten spelen was het Diallo die de ploeg van Ten Hag op voorsprong zette, waarna Casemiro de marge na ruim een half uur spelen verdubbelde.

In het tweede bedrijf deed Real Betis nog wat terug via Diego Llorente, maar de zege was uiteindelijk voor de Engelsen. Smet op de overwinning voor Ten Hag was het uitvallen van nog twee spelers. Nadat in het vorige oefenduel Leny Yoro en Rasmus Højlund met blessures naar de kant moesten, waren het dit keer Rashford en Antony die de strijd voortijdig moesten staken.

