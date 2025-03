Zaakwaarnemer Antony slaat terug naar Amorim: 'Dát was het probleem bij Manchester United'

Júnior Pedroso, de zaakwaarnemer van , is het compleet oneens met Ruben Amorim, de trainer van Manchester United. De Portugees stelde recent dat de Braziliaan in de Premier League niet is geslaagd omdat die competitie te fysiek voor hem zou zijn, wat gelijk ook de reden zou zijn dat het er momenteel op huurbasis bij Real Betis wél uitkomt. Pedroso reageert in een interview met de Spaanse krant Marca uitgebreid op die verklaring.

Waar hij in Manchester al tijden was veroordeeld tot een bijrol, is Antony uitstekend begonnen aan zijn Spaanse avontuur. In zijn eerste zeven officiële duels voor Betis was de oud-speler van Ajax al goed voor drie doelpunten en twee assists. Amorim zei recent in een interview op TNT Sports met voormalig Manchester United-verdediger Rio Ferdinand onder meer: "Als je de fysieke kracht niet hebt, dan wordt het heel moeilijk. Antony doet het nu in Spanje veel beter. Er spelen veel factoren mee, maar ik garandeer je dat het om zijn fysiek draait."

"Het is nu al een ongelooflijke ervaring voor Antony en zijn familie", zegt Pedroso in het bewuste Marca-interview over de eerste weken van zijn cliënt in Spanje. "Het lijkt wel alsof hij al jaren bij Betis rondloopt, zo gemakkelijk heeft hij zich aangepast. Hij voelt zich heel comfortabel in Sevilla en is heel verheugd over de stad en over de club. Dit bevestigt dat hij de juiste beslissing heeft genomen." Over de uitlatingen van Amorim zegt de zaakwaarnemer: "We respecteren de mening van de trainer, maar zijn het compleet oneens met zijn analyse. Het is een heel oppervlakkig argument dat de realiteit geen eer aandoet als je zegt dat Antony alleen vanwege zijn fysiek geen succes is geworden bij Manchester United."

"De waarheid is dat Antony niet genoeg vertrouwen heeft gekregen, wat hij wel nodig heeft om zijn beste spel te spelen", vervolgt Pedroso. De zaakwaarnemer rekent voor dat Antony, in de vijftien wedstrijden waarin Amorim een beroep op zijn cliënt kon doen, slechts 252 minuten heeft gemaakt, oftewel 18,6 procent van de maximale speeltijd heeft gekregen. "Hoe kun je een atleet nou beoordelen zonder hem een fatsoenlijke kans te geven om zich te bewijzen?", vraagt Pedroso zich dan ook af. Daarbij vindt hij de uitspraken van Amorim over de Spaanse competitie maar denigrerend: "Het was misschien niet zijn bedoeling, maar zijn verklaring devalueert LaLiga. Spanje heeft juist een van de sterkste competities van de wereld, met topteams die continu tot het einde meestrijden in de Champions League en de Europa League."

'Antony is een van de beste spelers van de hele Spaanse competitie'

"Antony is sinds hij bij Betis speelt een van de beste spelers van het team en de hele Spaanse competitie", stelt Pedroso vervolgens. "Hij laat zijn volledige potentieel zien nu hij de juiste omstandigheden krijgt om zijn spel te ontwikkelen. Dit toont aan dat het probleem niet in zijn fysiek lag, maar in de manier waarop hij werd gemanaged in Manchester." Wat dat betreft ziet de zaakwaarnemer een patroon: "Veel spelers die niet uit de verf komen bij United hebben wél succes bij andere clubs, waardoor je je af kunt vragen of het probleem wel bij die spelers zelf ligt", aldus Pedroso.

