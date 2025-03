Antony wordt plots vergeleken met Mbappé en Vinicius, ex-Ajacied komt als 'winnaar' uit de strijd

Bij Real Betis is men zeer blij dat de club op huurbasis is komen versterken. De voormalige Ajax-speler staat eigenlijk bij Manchester United onder contract, maar speelt tot de zomer in Spanje. Daar doet Antony het geweldig: in zes wedstrijden scoorde hij namelijk al drie keer en gaf hij twee assists.

Antony brak bij Ajax door als een zeer talentvolle buitenspeler. Met zijn dribbels, flair en trucjes raakten veel supporters van de Amsterdamse club snel gecharmeerd van de Braziliaan. Na een transfer van bijna honderd miljoen euro naar Manchester United leek Antony het voetballen echter verleerd. In tweeënhalf seizoen liet de buitenspeler amper iets zien en werd hij vaak belachelijk gemaakt door Engelse voetbalfans. Maar de buitenspeler blijkt heus wel te kunnen voetballen, nu hij weg is uit Manchester.

De cijfers van Antony bij zijn nieuwe (tijdelijke) club zijn zeer overtuigend. Onlangs scoorde hij op prachtige wijze tegen Real Sociedad, terwijl hij in de meeste wedstrijden van Betis belangrijk is. Dit weekend stond de ploeg uit Sevilla tegenover Real Madrid, een duel waar Antony aanvankelijk niet aan mee mocht doen. Een schorsing van de rechtsbuiten werd echter geseponeerd en zo verscheen hij aan de aftrap van het La Liga-duel. Antony gaf geen goal of assist in deze wedstrijd, maar speelde goed. Mede daardoor won Real Betis van de Madrilenen met 2-1.

Na afloop gaf Betis nog een trap na aan Real Madrid en de bijbehorende supportersschare. Het X-account van de Spaanse club deelde namelijk een tweet waarin de beoordelingen van Kylian Mbappé, Vinicius Junior en Antony tijdens Real Betis - Real Madrid naast elkaar waren gezet; de Braziliaan had duidelijk het beste gespeeld. Daardoor werd Antony door Betis gekscherend de echte GOAT (Greatest Of All Time) genoemd, Mbappé en Vinicius zouden volgens de social media-afdeling van de Spanjaarden op dit moment dan ook mindere spelers zijn.