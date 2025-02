Real Madrid ziedend na nieuws over Antony: 'Ze verklaren ons de oorlog'

Real Betis kan komend weekend in het competitieduel met Real Madrid tóch beschikken over . De Braziliaanse buitenspeler, die door de Andalusiërs wordt gehuurd van Manchester United, kreeg zondag een directe rode kaart in het duel met Getafe, maar die is geseponeerd. Dat besluit leidt tot diepe verontwaardiging bij De Koninklijke.

Antony is uitstekend begonnen aan zijn Spaanse avontuur, nadat hij in Manchester al tijdenlang geen schim meer was van de speler die Ajax tweeënhalf jaar geleden een recordbedrag van 95 miljoen euro opleverde. In zijn eerste zes wedstrijden voor Betis was Antony betrokken bij vijf doelpunten (drie goals, twee assists), maar zondag haalde hij het laatste fluitsignaal van het uitduel bij Getafe niet. De Braziliaan werd na een oliedomme tackle met direct rood weggezonden, maar ontloopt dus tóch een schorsing en is er komende zondag tegen Real dus 'gewoon' bij.

Een anonieme bron binnen Real Madrid gaat tegenover sportkrant AS helemaal los over het besluit om de rode kaart van Antony te seponeren. "In hun gretigheid om op Real Madrid te jagen, negeren ze zelfs hun eigen regels", klinkt het verontwaardigd. "Een rode kaart intrekken die duidelijk is beoordeeld door de arbitrage en goed is uitgelegd op het wedstrijd formulier, dat is alsof de rechters de wedstrijd vanaf nu opnieuw gaan fluiten. Ze verklaren ons de oorlog en zetten alle mogelijke middelen in, zelfs als ze daarmee de scheidsrechters ondermijnen die ze zeggen te verdedigen."

Bij Real Madrid is men ervan overtuigd dat de organisator van LaLiga de club doelbewust tegenwerkt. "De afgelopen 24 uur hebben we moeten meemaken wat we alleen maar een jacht op alles dat naar Real Madrid ruikt kunnen noemen", vervolgt de bron van de krant. "Eerst geven ze ons een verschrikkelijk tijdstip voor de wedstrijd tegen Villarreal, zodat we minder rust krijgen dan Atlético Madrid en Barcelona. Daarna verliest Javier Tebas zijn respect voor onze trainer die door iedereen gerespecteerd wordt behálve de president van de competitie en de vice-president van de voetbalbond. En nu weer dit met Antony. Ze vallen ons aan over land, over het water en door de lucht. Ze houden zich niet in. Maar wij zullen tot het einde met trots doorvechten. Wij buigen ons hoofd niet als we geconfronteerd worden met dit soort achterlijkheid."

Süleyman Öztürk hekelt Real Madrid: 'Punten in mindering brengen voor dit soort onzin'

Voetbal International-verslaggever Süleyman Öztürk is helemaal klaar met de voortdurende aantijgingen van Real Madrid. "De commentaren van Real Madrid over de arbitrage nemen ongezonde vormen aan", schrijft de journalist op X. "Er zouden punten in mindering gebracht moeten worden voor dit soort onzin. Dit is schadelijk voor het voetbal", aldus Öztürk.

De commentaren van Real Madrid over de arbitrage nemen ongezonde vormen aan. Er zouden punten in mindering gebracht moeten worden voor dit soort onzin. Dit is schadelijk voor het voetbal. pic.twitter.com/vTpcWFqpop — Süleyman Öztürk (@SuleyOzturk) February 26, 2025

