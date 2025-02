Oliedomme en zeer gevaarlijke tackle: Antony moet vrezen voor fikse schorsing bij Real Betis

maakte in de eerste weken na zijn overstap van Manchester United naar Real Betis een uitstekende indruk, maar zondagavond heeft hij zich op bezoek bij Getafe van een slechte kant laten zien. De Braziliaan zette diep in de blessuretijd en bij een 1-2 tussenstand een oliedomme en zeer gevaarlijke tackle in, waardoor de scheidsrechter niets anders kon dan hem een directe rode kaart te tonen. Daardoor mist Antony naar alle waarschijnlijkheid de uitwedstrijd tegen Real Madrid van komende zondag.

De vleugelspeler maakte in de zomer van 2022 voor ongelooflijk veel geld de overstap van Ajax naar Manchester United. Antony begon uitstekend aan zijn avontuur in Engeland, maar slaagde er niet in zijn goede start een passend vervolg te geven. Na een zeer teleurstellend tweede seizoen, kwam hij er in de eerste helft van de huidige jaargang niet tot nauwelijks aan te pas. Antony zat onder leiding van Erik ten Hag al vaker wel dan niet op de bank en na het vertrek van de Tukker en de aanstelling van Rúben Amorim veranderde zijn situatie niet. Hij koos eerder dit jaar eieren voor zijn geld en maakte op huurbasis de overstap naar Real Betis.

Antony zijn start in Spanje was uitstekend. Hij was in de competitie al trefzeker tegen Celta de Vigo en Real Sociedad en wist ook in de heenwedstrijd tegen KAA Gent in de tussenronde van de Conference League het doel te vinden. Antony verzorgde in de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad bovendien ook een assist, evenals zondagavond op bezoek bij Getafe. Daarmee had de Braziliaan een belangrijk aandeel in de 1-2 overwinning op Getafe, maar het laatste fluitsignaal zou hij niet halen. Diep in de blessuretijd zette hij een oliedomme en zeer gevaarlijke tackle in van achter. Het is op de beelden niet meteen te zien of hij zijn tegenstander Julian Iglesias vol raakte, maar hij had hem met zijn actie natuurlijk flink kunnen blesseren.

De scheidsrechter kon niets anders doen dan Antony met een directe rode kaart naar de kleedkamer sturen. Daardoor mist hij naar alle waarschijnlijkheid het duel met Real Madrid van komende zaterdag. Het wordt zelfs niet uitgesloten dat Antony meer wedstrijden moet brommen vanwege zijn rode kaart. “Hoewel de kracht waarmee Antony Iglesias raakte veel minder was dan de aanvankelijke spectaculaire actie deed vermoeden, laat de formulering van het rapport van Alberola Rojas de mogelijkheid open dat de sanctie zelfs groter zou kunnen zijn dan één wedstrijd door aan te geven dat de Braziliaan geen optie had om de bal te spelen”, zo schrijft MARCA. “Antony werd weggestuurd omdat hij van achter een tegenstander tackelde zonder de mogelijkheid om de bal te spelen, met gebruik van buitensporig geweld”, zo zou de arbitrale leiding hebben doorgegeven.

