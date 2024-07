Absolute hoofdrol voor één Nederlander tijdens training Manchester United

Onder toeziend oog van honderden fans trainde Manchester United vrijdag op de campus van universiteit UCLA in Los Angeles. De training werd niet alleen gadegeslagen door de supporters, maar ook door journalisten. Zij zagen een opvallende hoofdrol voor assistent Rud van Nistelrooij.

De training, die een uur duurde, werd geleid door René Hake en Van Nistelrooij; hoofdtrainer Erik ten Hag keek toe vanaf de zijlijn. Bij een partijtje van zeven tegen zeven liet Van Nistelrooij zich gelden. “Die sessie werd geleid door Hake, terwijl Van Nistelrooij instructies gaf vanaf de zijlijn. Op een gegeven moment schreeuwde hij bevelen naar het team in oranje hesjes om het tempo te verhogen, nadat hij klaagde over de langzame passing. ‘Sneller, hoger tempo!", riep hij’”, zo schrijft The Telegraph.

Ook journaliste Melissa Ruddy van Sky Sports zag dat er tijdens de training een opvallende rol was weggelegd voor Van Nistelrooij. “Ruud van Nistelrooij bekeek een oefensessie die was gericht op terugkerende patronen in de aanval. Het idee is dat de spelers steeds hetzelfde doen, zodat het automatisch gaat als ze op het veld staan.” Tijdens deze sessie werden spelers aangemoedigd om van achteruit op te bouwen. Als erin werd geslaagd om te scoren na een aanval over de flanken, kregen spelers 'dubbele punten'. Manchester United wil het veld zo breed mogelijk houden, kan geconcludeerd worden.

Voor Manchester United was het de afsluitende training voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Arsenal, die zaterdagnacht om 02.00 uur wordt gespeeld in het SoFi Stadium in Inglewood. In de voorbereiding speelde Manchester United tot dusver al tegen Rosenborg BK (1-0 nederlaag) en Rangers FC (1-0 zege).

