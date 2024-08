Miljoenenaanwinst Ten Hag op krukken de bus in bij Man United

Het ziet er niet goed uit met de blessure van . De miljoenenaanwinst van Manchester United viel afgelopen weekend uit in de oefenwedstrijd tegen Arsenal (2-1 verlies) en loopt inmiddels op krukken met een flinke brace om zijn been.

Yoro maakte deze zomer de overstap van Lille OSC naar Manchester United. De club van Erik ten Hag maakte een bedrag van ruim zestig miljoen euro over naar Frankrijk voor de jonge verdediger. Tijdens de eerste wedstrijd van the Red Devils tijdens de voorbereiding in de Verenigde Staten sloeg het noodlot toe voor de achttienjarige.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Manchester United-watcher komt met update over De Ligt na aantrekken Yoro

Tijdens het duel met Arsenal in Californië mocht Yoro in de basis beginnen. Na ruim een half uur spelen moest de verdediger de strijd al staken met een blessure. Direct na het duel gaf Ten Hag aan dat hij nog niet wist hoe het met de Fransman ging. Wel wilde de oefenmeester zich nog niet negatief uitlaten over de blessure.

LEES OOK: ‘Miljoenentransfer Yoro heeft mogelijk gevolgen voor Eredivisieclub’

Inmiddels lijkt het er dus op dat de blessure van Yoro tegenvalt. De Fransman werd in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) gefilmd toen hij de spelersbus van Manchester United instapte. Daarbij was te zien hoe zijn voet in een flinke brace zit en hij loopt met behulp van krukken. Hoelang de verdediger uit de roulatie is, is nog niet bekend.

Leny Yoro spotting at UCLA today after Manchester United training… on crutches, in a boot. Not good looks— hoping for a speedy recovery. #MUFCtour #ManchesterUnited pic.twitter.com/UsDmzAnxdo — Ryan (@rdeeb00) July 31, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud van Nistelrooij oogst nu al lof bij Manchester United: ‘Geweldig dat hij hier is’

Manchester United-talent Joe Hugill is vol lof over zijn leermeester Ruud van Nistelrooij.