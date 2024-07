Ten Hag hoopvol over blessuregevallen: ‘Positief zijn en afwachten hoe het gaat’

Erik ten Hag is tevreden met het spel dat Manchester United heeft laten zien in het oefenduel met Arsenal (2-1 verlies). Na afloop bestaan de grootste zorgen om Leny Yoro en Rasmus Højlund, die geblesseerd uitvielen. De oefenmeester weet nog niet hoe het met het tweetal gaat, maar blijft ondertussen hoopvol dat het meevalt.

“Ik denk dat de wedstrijd van beide kanten erg goed was voor de derde week van de voorbereiding, maar in de eerste helft hadden wij het overwicht”, laat Ten Hag zich optekenen op de clubkanalen van Manchester United. “We scoorden een mooie goal, een goede diepe bal van Marcus Rashford en Rasmus Højlund met een goede loopactie en afronding, daar was ik erg tevreden over. We creëerden nog meer goede kansen, maar toen kregen we een buitenspelgoal tegen.” Er was geen VAR aanwezig bij het duel, waardoor de gelijkmaker van Gabriel Jesus bleef staan.

Tijdens het eerste bedrijf vielen zowel Højlund als miljoenenaanwinst Leny Yoro geblesseerd uit. Hoewel nog niets duidelijk is over de ernst daarvan, blijft Ten Hag hoopvol. “Het is te kort dag om al wat te weten over de blessures”, legt hij uit. “We zullen meer dan 24 uur moeten wachten, dan weten we hopelijk meer. We waren erg voorzichtig, zeker met Leny aangezien hij pas de helft van de trainingen heeft meegedaan. Laten we positief zijn en afwachten hoe het gaat.”

In de tweede helft besloot Ten Hag al zijn veldspelers te vervangen, waardoor alleen doelman André Onana de hele wedstrijd speelde. “Het was anders, het was een gemengd team en dit was de eerste keer dat ze samen hebben gespeeld”, gaat de oefenmeester verder. “In het algemeen denk ik dat het team goed heeft gespeeld en dat we hier gelijk hadden kunnen spelen.” Ondanks de nederlaag werden er na afloop wel strafschoppen genomen, waarin Man United aan het langste eind trok. “Dat is belangrijk met alle bekertoernooien die we hebben. Penalty’s kunnen beslissend zijn, dus het is belangrijk een keeper te hebben die daar goed in is. Andre Onana maakte twee goede reddingen, dus hij heeft dat weer bewezen”, besluit hij.

