Analisten van BBC zijn stomverbaasd als Joep Schreuder plots de uitzending overneemt

Een opvallend moment in de nabeschouwing van de BBC op de EK-finale. Tijdens een interview met bondscoach Gareth Southgate werd plots geschakeld naar een interview dat de Nederlandse journalist Joep Schreuder hield met Álvaro Morata.

Presentator Gary Lineker kondigde het interview met Southgate nietsvermoedend aan. De bondscoach zei: “We hebben tot het eind van de finale gestreden. Ik denk dat vandaag…”

Vervolgens kwam plots Schreuder in beeld, die een interview hield met Morata. De Nederlandse journalist stelde in het Spaans een vraag aan Morata. Die vraag was kort te horen, totdat de BBC doorkreeg dat er iets verkeerd ging en er werd teruggeschakeld naar de studio. Het interview dat Schreuder hield met Morata, was overigens wel te zien in de uitzending van de NOS.

Het was duidelijk dat de tafelgasten – presentator Gary Lineker en analisten Rio Ferdinand, Juan Mata en Micah Richards – niet doorhadden dat ze in beeld waren. Ze waren met elkaar in gesprek, toen Lineker ineens opkeek. “Oh, we zijn in beeld! We waren even aan het kletsen. Dat was een kort interview, haha. We hadden een klein probleempje.”

Niet veel later werd het interview met Southgate alsnog getoond. Daarin zei de bondscoach dat zijn ploeg er niet goed genoeg in slaagde om de bal in de ploeg houden. “We konden niet onder de druk van Spanje uit voetballen. Daardoor hadden zij meer controle over de wedstrijd en konden ze ons in bedwang houden. Ik vond Spanje de beste ploeg dit EK en ze verdienen de winst.”

Heel Engeland zit klaar voor de eerste reactie van Southgate na de verloren finale, maar krijgt vervolgens Joep Schreuder met Morata voorgeschoteld 😂#spaeng pic.twitter.com/mWTNuvOlGm — Martijn de Groot (@DeGrootMartijn) July 14, 2024 Joep Schreuder neemt de BBC over😂 — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) July 14, 2024 De Engelse natie zit klaar voor de reactie van Southgate en zit plots naar Joep Schreuder te kijken die Morata interviewt in het Spaans. Wat een avond. — Casper Raymakers (@CasperRaymakers) July 14, 2024 BBC schakelt net midden tijdens interview met Southgate naar Joep Schreuder. Snap ik wel, Joep is belangrijker dan wie dan ook. — Wouter Boerkamp (@Wouterz84) July 14, 2024 Joep Schreuder perongeluk op de #bbc. Kijk ik daarvoor niet naar de nos 🙈 — voetbaltweet (@voetbaltweet5) July 14, 2024

