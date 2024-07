Ten Hag heeft gedroomde defensieve versterking binnen, mogelijk slecht nieuws voor De Ligt

mag zich speler van Manchester United noemen, zo maakt de club donderdagavond bekend via de officiële kanalen. Lange tijd leek Erik ten Hag zich te willen versterken met , maar uiteindelijk is ervoor gekozen om de Fransman bij Lille voor de neus van Real Madrid weg te plukken.

Doordat er deze zomer met Raphaël Varane al een centrale verdediger is vertrokken bij Manchester United en daar binnenkort met Harry Maguire en Victor Lindelöf mogelijk nog twee bijkomen, was dat een positie waar Ten Hag zijn elftal graag wilde versterken. Waar lange tijd de namen van Jarrad Branthwaite en Matthijs de Ligt rondzongen op Old Trafford, kwam daar vorige week met de talentvolle Yoro nog een speler bij. Uiteindelijk heeft Manchester United zich als eerste met de achttienjarige Fransman versterkt.

Wat dit betekent voor de komst van De Ligt, is nog niet duidelijk. Eerder deze week schreef The Athletic namelijk dat slechts één van De Ligt of Yoro naar Old Trafford zou komen. Nu de Fransman tot medio 2029 heeft getekend, lijkt het erop dat de Nederlander een hereniging met Ten Hag uit zijn hoofd kan zetten.

Met de transfer troeft Manchester United Real Madrid af. De jonge verdediger zou in eerste instantie zijn voorkeur hebben gegeven aan de Spaanse topclub, maar die wilden niet aan de vraagprijs van Lille voldoen. Daardoor is het uiteindelijk tot een transfer naar Manchester gekomen. “Tekenen voor een club van dit formaat zo vroeg in mijn carrière is een ongelofelijke eer. Ik kan niet weten om te beginnen”, laat hij zich optekenen op de clubwebsite.

