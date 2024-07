Zorgen bij Ten Hag om miljoenenaanwinst na oefennederlaag tegen Arsenal

Het Manchester United van Erik ten Hag heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oefenduel met Arsenal verloren. In Inglewood in de Amerikaanse staat California trokken de Londenaren aan het langste eind: 2-1. De vooraf geplande strafschoppenserie na afloop van de wedstrijd werd wel door Manchester United gewonnen. De grootste zorgen voor Ten Hag waren het uitvallen van en nieuwe aanwinst .

Manchester United begon goed aan het duel in de Verenigde Staten. Al na tien minuten was het Højlund die the Red Devils met zijn eerste treffer van de voorbereiding op voorsprong zette. Kort daarna moest de spits de strijd staken. De Deen leek met zijn noppen in het veld te blijven hangen, waarna hij niet verder kon. Middenvelder Hannibal Mejbri verving hem.

Na een klein halfuur kwam Arsenal weer op gelijke hoogte. Uit een voorzet van Ethan Nwaneri was het Gabriel Jesus die voor de treffer tekende. Tien minuten voor rust werden de zorgen voor Ten Hag nog groter. Yoro, die onlangs voor een miljoenenbedrag overkwam van Lille OSC, liep een blessure op en ook hij moest zich laten vervangen.

In de tweede helft stuurde Ten Hag bijna een volledig nieuw elftal het veld in, terwijl Arsenal grotendeels ongewijzigd bleef. De van een blessure teruggekeerde Jurriën Timber stond uiteindelijk ruim een uur op het veld. Lang leek het erop dat de wedstrijd zou eindigen in een gelijkspel, maar zo’n tien minuten voor tijd was het Gabriel Martinelli die op aangeven van Myles Lewis-Skelly de wedstrijd besliste.

Na afloop van het duel stond ook een penaltyserie gepland, die door de ploeg van Ten Hag met 3-4 werd gewonnen. Na het duel kent Ten Hag vooral zorgen om de fitheid van Yoro en Højlund, maar in beide gevallen is de verwachting dat ze uit voorzorg naar de kant zijn gehaald. Het volgende duel voor Manchester United staat in de nacht van woensdag op donderdag om 4.00 uur op het programma, wanneer Real Betis de tegenstander is. Eerder in dezelfde nacht (om 1.30 uur) komt Arsenal weer in actie tegen Liverpool.

