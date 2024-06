‘Ten Hag jaagt op PSG-middenvelder, ziet eerste bod afgewezen worden’

Manchester United heeft zijn zinnen gezet op de komst van . De club van Erik ten Hag zou al een bod op de middenvelder van Paris Saint-Germain hebben gedaan, maar zou niet aan de eisen van de Franse kampioen voldoen.

Volgens L’Équipe heeft Manchester United een bod van onbekende hoogte gedaan bij PSG op Ugarte. Ondanks dat het geboden bedrag niet bekend is, weet de krant wel te melden dat het niet voldoende is voor de club uit de Franse hoofdstad. Mochten the Red Devils de middenvelder willen inlijven, zal het met meer geld over de brug moeten komen.

Artikel gaat verder onder video

Een vertrek van de Uruguayaan uit Parijs is zeker bespreekbaar. De middenvelder, die vorige zomer overkwam van Sporting CP, speelde afgelopen seizoen lang niet alles bij de Franse kampioen. In de competitie moest hij regelmatig op de bank plaatsnemen, waardoor hij tot 25 optredens in Ligue 1 kwam, waarvan vier als invaller. Daarin wist hij drie assists te geven.

Manchester United is overigens niet de enige geïnteresseerde in de diensten van Ugarte. Volgens de Franse krant zouden er enkele weken geleden twee Italiaanse clubs geïnformeerd hebben naar de middenvelder, terwijl nu ook een andere Engelse club en een Duitse club interesse hebben. Om welke clubs dit zou gaan, is niet bekend.

