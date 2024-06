Van Basten opnieuw kritisch op grootste zondebok van 2022: 'Hij heeft zich niet ontwikkeld'

Marco van Basten toont zich nog altijd kritisch op , de aanvoerder van het Nederlands elftal. Rond het WK van 2022 noemde San Marco de verdediger van Liverpool destijds onder meer 'geen leider'. Anderhalf jaar later bespeurt de EK-topscorer van 1988 in dat opzicht geen verandering bij Van Dijk.

Na de tweede poulewedstrijd van Oranje op het WK in Qatar, tegen Ecuador (1-1), zei Van Basten als analist bij de NOS: "Van Dijk moet meer initiatief nemen. Hij praat veel, maar zegt niks. Hij is geen leider." De aanvoerder reageerde daar geprikkeld op: "Van Basten is altijd negatief. Ik kan hier niets mee", liet Van Dijk optekenen.

Anderhalf jaar later is er weinig aan de situatie veranderd, bespeurt Van Basten. De voormalig bondscoach verruilt de camera's van Ziggo ook dit jaar weer tijdelijk voor die van de NOS en gaat in Studio Fußball in op het spel en de leiderschapskwaliteiten van Van Dijk. "We gaan het morgen zien, ik ben heel benieuwd", begint hij. "Tegen Polen wordt het ook weer een wedstrijd waarin je veel het spel moet maken. Van achteruit is het van belang dat het daar snel en goed gaat. Op het moment dat dat weer zo langzaam gaat, krijg je een lastige wedstrijd waarin je waarschijnlijk heel moeilijk een doelpunt maakt."

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt vervolgens of Van Dijk 'volkomen onmisbaar' is voor dit Oranje. Dat beaamt Van Basten: "Ja, hij is absoluut de aanvoerder en de beste verdediger die we hebben en ook de meest geroutineerde speler van het team. Maar: hij zou daarin ook voorop in de strijd moeten gaan, in het leidinggeven en het initiatief nemen om de bal voorwaarts -en niet alleen maar zijwaarts - te spelen. Nee, ik vind niet dat hij zich daarin ontwikkeld heeft. Maar ik hoop dat hij dat volgend jaar beter gaat doen onder zijn nieuwe trainer, Arne Slot."

