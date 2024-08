Update: 'Manchester United wil niet aan vraagprijs voldoen en schakelt door'

Manchester United is heel dicht bij de komst van , zo weet Manchester Evening News. De club van Erik ten Hag zou enkel nog een middenvelder moeten verkopen alvorens het de Uruguayaan kan verwelkomen.

Paris Saint-Germain maakte maandagmiddag de komst van João Neves van Benfica wereldkundig. Dat betekent volgens bovengenoemd medium dat er een middenvelder mag vertrekken uit het Parc des Princes. Voor Manchester United, dat al sinds eind juni achter Ugarte aanzit, klinkt dat als muziek in de oren.

Voordat Manchester United zich weer meldt bij PSG, zal de club wel eerst een middenvelder moeten verkopen. De voornaamste kandidaat daarvoor is Scott McTominay, die in de belangstelling van verschillende clubs zou staan. Zodra de Schot is vertrokken, kunnen the Red Devils weer een poging doen voor Ugarte, waarmee vorige maand al een persoonlijk akkoord werd bereikt.

De Uruguayaan maakte afgelopen zomer voor een bedrag van zo’n zestig miljoen euro de overstap van Sporting CP naar Paris Saint-Germain. In de Franse hoofdstad kwam Ugarte in alle competities tot 37 duels. Daarin wist hij niet te scoren, maar leverde hij wel drie assists. In juni plaatste Manchester United al een bod van onbekende hoogte voor de middenvelder, maar dat werd door PSG van tafel geveegd. De verwachting is dat de Parijzenaren na de komst van Neves meer open staan voor een vertrek van Ugarte.

Update: Manchester United schakelt door

Manchester United is niet van plan om aan de vraagprijs van PSG voor Ugarte te voldoen, zo weet The Athletic. De clubleiding van de FA Cup-winnaar heeft daarom besloten elders te kijken naar een nieuwe middenvelder. Alleen als de Fransen de vraagprijs verlagen, zal United overwegen de onderhandelingen te hervatten.

