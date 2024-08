Van Nistelrooij en Hake spreken zich uit over transfer naar Manchester United: ‘Grote uitdaging voor mij’

Ruud van Nistelrooij en René Hake hebben dinsdag voor de camera van MUTV gesproken over hun overstap naar Manchester United. Voor Van Nistelrooij is het een terugkeer op het oude nest, aangezien hij van medio 2001 tot medio 2006 actief was als spits op Old Trafford. Hake ziet zichzelf met de overstap naar The Red Devils voor het eerst in het buitenland werken.

Van Nistelrooij blikt ook terug op zijn tijd bij de Engelse grootmacht, waar hij als speler grote successen kende. “De vijf jaren die ik hier onder Sir Alex Ferguson had, waren echt ongelofelijk”, erkent de assistent van Erik ten Hag. “Het is speciaal om terug te zijn, moet ik bekennen. Daarnaast is het ook mooi om Carrington, Old Trafford en de stad weer te zien. Hoeveel er is veranderd, hoeveel er hetzelfde is gebleven.”

De voormalig coach van PSV moet wel eerlijk bekennen dat hij er zelf niet aan gedacht had om assistent bij The Red Devils te worden. “Toen Manchester United het eerste contact legde om assistent-trainer te worden, was dat fantastisch”, vervolgt Van Nistelrooij. “Ik had er nooit aan gedacht, maar het gebeurde toch. Het was iets dat ik niet kon weigeren.”

Na zijn vertrek bij PSV zat Van Nistelrooij zonder club, maar Hake kwam over vanaf Go Ahead Eagles. “Het is een lange reis geweest, met allerlei verschillende rollen die ik heb gehad in het coachvak”, beseft hij. “De kans om bij Manchester United te werken is een grote uitdaging voor mij, om daar deel van uit te maken, om bij te dragen aan het beter spelen als United. Het was mooi om te ontdekken dat toen we elkaar als staf ontmoetten we veel gemeen hebben qua filosofie en manier van werken.”

