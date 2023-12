Premier League-iconen trekken erg pijnlijke conclusie over André Onana

Manchester United telde afgelopen zomer enkele tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van . De Kameroener maakte vorig seizoen veel indruk bij Internazionale en de verwachtingen rond zijn transfer naar de Premier League waren dan ook erg hoog. Maar hij is er tot op heden niet in geslaagd die waar te maken. Roy Keane noemt Onana zelfs de ‘grootste teleurstelling’ tot nu toe in Engeland.

Onana verruilde Ajax in de zomer van 2022 transfervrij voor Internazionale. Door zijn dopingschorsing en de contractperikelen kwam de Kameroener er in zijn laatste twee seizoenen in Amsterdam niet tot nauwelijks meer aan te pas en was men haast vergeten hoe goed hij kon keepen. De overgang naar Internazionale deed hem echter goed. Onana groeide uit tot belangrijke kracht in het elftal dat de finale van de Champions League zou halen. Het eerste seizoen van Onana in Italië smaakte naar meer, maar door geldproblemen bij Internazionale werd hij al snel in verband gebracht met een transfer naar Engeland.

Onana werd genoemd bij Chelsea, maar het was uiteindelijk Manchester United dat met zijn handtekening aan de haal ging. Zoals hierboven al geschreven heeft de doelman echter nog niet kunnen overtuigen bij zijn nieuwe werkgever. Waar Onana in Italië zijn doel regelmatig schoon hield, moest hij in het shirt van Manchester United al 35 keer vissen. Achttien keer in de Premier League en liefst veertien keer in vijf Champions League-duels. Verrassend is het dus niet dat Keane Onana de ‘grootste teleurstelling’ tot nu toe noemt. “Ik denk dat Manchester United er verstandig aan deed om afscheid te nemen van David de Gea, maar nu staat er iemand onder de lat die worstelt”, zegt de voormalig United-speler in gesprek met The Sun.

Onana is niet de enige doelman bij een Engelse topclub die het moeilijk heeft. Jamie Carragher ziet ook David Raya weinig overtuigen bij Arsenal. “De grootste teleurstellingen in de Premier League tot nu toe dit seizoen zijn de doelmannen van Manchester United en Arsenal: Onana en Raya”, zegt het Liverpool-icoon. “Ze presteren erg matig nadat ze arriveerden als ‘verbeteringen’ ten opzichte van de vorige keepers. Het is na hun komst bijna hetzelfde gebleven of zelfs achteruit gegaan.”