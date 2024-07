Aan Ajax gelinkte Eriksen spreekt zich uit over zijn toekomst: 'Hele speciale club'

, die eerder deze week nog werd gelinkt aan een terugkeer op het oude nest bij Ajax, spreekt zich in een interview met de BBC uit over zijn toekomst. De 32-jarige Deen gaat zijn derde - en laatste - contractjaar in bij Manchester United. Eriksen wil komend seizoen uiteraard zoveel mogelijk speelminuten maken, maar zegt vooralsnog 'geen haast' te hebben bij het vinden van een nieuwe club.

In de winter van 2009 pikte Ajax Eriksen voor anderhalf miljoen euro op uit de jeugdopleiding van het Deense Odense BK. Begin 2010 volgde zijn debuut in de hoofdmacht, uiteindelijk zou de Deen in vier jaar tijd 163 wedstrijden voor de Amsterdammers spelen, waarin hij goed was voor 32 doelpunten en 65 assists. Met onder meer drie landskampioenschappen op zak toog de Deen in de zomer van 2013 voor een bedrag van ruim veertien miljoen euro naar Tottenham Hotspur, waar hij uiteindelijk zesenhalf jaar actief zou zijn. Via Internazionale en Brentford belandde Eriksen twee jaar geleden in Manchester. Onder voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag is de Deen echter lang niet altijd verzekerd van een basisplaats.

Twee dagen geleden meldde de Engelse journalist Sam C, verbonden aan het doorgaans uitstekend ingevoerde TheUnitedStand, op X dat Ajax Eriksen deze zomer op huurbasis terug zou willen halen naar Amsterdam. De terugkeer van de verloren zoon zou echter nog wel even op zich moeten laten wachten: pas als Ajax een aantal spelers zou hebben verkocht, zou er ruimte zijn om de Deen weer in de armen te kunnen sluiten, aldus de journalist.

Tegenover de BBC zegt Eriksen echter nog niet bezig te zijn met een vertrek uit Manchester: "Ik ben heel gelukkig bij United. Ik heb hier twee goede jaren gehad en ga nu mijn derde seizoen in. Dit is een speciale club en een speciale plek. Bovendien is mijn familie hier ook gesetteld, dus ik heb geen haast." Het sportieve plaatje speelt echter wel een belangrijke rol: "Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk spelen en daar doe ik alles aan. Maar dat heeft niets met de club te maken, dat is aan mijzelf en de trainer. Maar ik voel me hier heel goed."

