'Als Ajax nog enkele spelers verkoopt, gaat de club Eriksen terughalen'

De kans is aanwezig dat deze zomer terugkeert in Amsterdam. Journalist Sam C meldt op X dat Ajax de aanvallende middenvelder graag op huurbasis overneemt van Manchester United.

Eriksen is bij de ploeg van Erik ten Hag op een zijspoor beland. Afgelopen seizoen kwam de Deen in 22 Premier League-wedstrijden in actie, waarbij hij ongeveer de helft van de minuten maakte vergeleken met het seizoen ervoor. Eriksen draaide echter een goed EK met Denemarken; hij liet zien nog steeds van waarde te kunnen zijn op het hoogste niveau.

Artikel gaat verder onder video

Bij United zouden ze het niet heel erg vinden om afscheid te nemen van de oud-Ajacied, weet Sam C. De Engelse journalist is doorgaans goed ingelicht over dingen de spelen rondom United. Op X zegt hij: "Ajax is geïnteresseerd in Eriksen op huurbasis. United zou hem liever definitief van de hand doen door hem te verhuren met een koopverplichting of te verkopen. Daar wil Ajax niets van weten. De Amsterdamse club moet echter wel eerst spelers verkopen."

Bij Ajax groeide Eriksen tussen 2009 en 2014 uit tot een publiekslieveling. Hij werd in Amsterdam drie keer kampioen, won één KNVB-beker en één Johan Cruijff Schaal. Later speelde hij nog voor Tottenham Hotspur, Internazionale, Brentford en Manchester United. Momenteel is de Deen 32 jaar.

🚨 EXCLUSIVE: Ajax are interested in Eriksen on loan. United would rather have him gone on loan + OBLIGATION to buy or just a permanent move anyway, but there’s room for negotiation.



IMPORTANT: Ajax need to sell first. pic.twitter.com/HXTo3kkFV7 — Sam C (@SamC_reports) July 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax incasseert flinke tegenvaller in aanloop naar Europa League-duels

Ajax kan in de wedstrijden in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina niet beschikken over twee aanvallers.