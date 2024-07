Manchester United gaat flink de fout in bij presentatie Zirkzee

Manchester United maakte zondagmiddag de komst van bekend. Kort na de presentatie ging de marketingafdeling van de club van Erik ten Hag flink de fout in. Op de voorpagina van de website staat de naam van de aanvaller namelijk verkeerd geschreven.

De transfer van Zirkzee naar Manchester United hing al een tijdje in de lucht en werd zondag definitief afgerond. Toch lijkt het erop dat niet iedereen bij the Red Devils bekend is met de Nederlander. Op de voorpagina van de website staat namelijk al langere tijd heel groot ‘Welcome Kirkzee’.

Zirkzee verdiende zijn transfer naar Manchester United met een goed seizoen bij Bologna, waarmee hij zich plaatste voor de Champions League. In 37 duels in alle competities voor de Italianen was de spits goed voor twaalf doelpunten en zeven assists.

