Ten Hag en De Ligt gezamenlijk onder vuur na bedroevende middag voor Man United

Erik ten Hag en Matthijs de Ligt staan er niet goed op in Engeland na de nederlaag die Manchester United zaterdagmiddag in de Premier League leed op bezoek bij Brighton & Hove Albion (2-1). Ten Hag bracht De Ligt een kwartier voor tijd als invaller binnen de lijnen bij een 1-1 tussenstand, waarna United in blessuretijd tegen een verliespartij aanliep.

De Ligt moet na zijn zomerse komst van Juventus geduldig wachten op zijn kans in de basis. De Oranje-verdediger startte tegen Brighton voor de twee competitiewedstrijd op rij vanaf de reservebank, maar mocht, net als tijdens de seizoensouverture van vorige week tegen Fulham (1-0 zege), in de slotfase opnieuw minuten maken in plaats van Harry Maguire. De Ligt was bij de winnende treffer van João Pedro zaterdag een van de verdedigers van United die niet bij de les was.

LEES OOK: Domper voor Ten Hag: Brighton verslaat United door doelpunt in extremis

In Engeland heerst er veel onbegrip over het inbrengen van De Ligt in minuut 79 door Ten Hag. Maguire was niet geblesseerd, maar moest bij een 1-1 tussenstand toch plaatsmaken voor de voormalig Ajacied. “Het wisselen van Maguire beïnvloedde het geraamte van de United-defensie in negatieve zin”, oordeelt analist en oud-voetballer Owen Hargreaves na afloop bijvoorbeeld, geciteerd door diverse Engelse media.

Ook in de studio van beINSPORTS is men verbaasd over het inbrengen van De Ligt. “Ten Hag brengt De Ligt om hem wat minuten te geven, zodat hij later het seizoen kan starten? Ik ben verbijsterd! Zet hem dan de volgende wedstrijd erin”, reageert presentator Richard Keys. “Ik ben het volledig met je eens”, reageert analist en oud-voetballer Andy Gray, waarna hij vervolgt: “Je moet begrijpen: Ten Hag heeft De Ligt gekocht. Hij heeft Maguire niet gekocht. Hij heeft De Ligt gekocht om hem te gebruiken. Dat is mijn enige verklaring voor zijn inbrengen, want Maguire kon niet moe zijn.”

Eerste 𝐧𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐚𝐠 voor Manchester United 😔

In de slotfase kopt João Pedro Brighton naar de drie punten en de koppositie 📈#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 24, 2024

