Domper voor Ten Hag: Brighton verslaat United door doelpunt in extremis

Manchester United heeft zaterdagmiddag met 2-1 verloren van Brighton & Hove Albion. Lang leek het duel in de Premier League in een 1-1 uitslag te eindigen, tot João Pedro in de 95ste minuut de genadeklap uitdeelde voor de ploeg van Erik ten Hag.

Na de winst in de slotfase tegen Fulham (1-0) koos Ten Hag voor dezelfde elf namen op het wedstrijdformulier. Dat betekende dat matchwinner Joshua Zirkzee weer vanaf de bank begon, evenals Matthijs de Ligt. Bij Brighton ontbraken Mats Wieffer en Bart Verbruggen wegens een blessure. Jan Paul van Hecke, Joël Veltman en oud-Feyenoorder Yankubah Minteh stonden wel in de basis.

Artikel gaat verder onder video

Na een eerste halfuur zonder noemenswaardige doelpogingen was het in de 32e minuut Brighton dat de leiding nam. João Pedro gaf een voorzet vanaf de rechterkant, maar bereikte alleen Kaoru Mitoma, die helemaal aan de andere kant van het strafschopgebied stond. Mitoma bracht de bal opnieuw in waarna Danny Welbeck de lage voorzet binnen gleed: 1-0. Omdat vlak na de openingstreffer de gelijkmaker van Marcus Rashford wegens buitenspel werd afgekeurd, was dat ook de ruststand.

In de tweede helft startte Brighton sterk, met kansen voor James Milner en Welbeck, maar hun pogingen troffen net geen doel. De inzet van Milner werd door Diogo Dalot van de lijn gehaald en de kopbal van Welbeck spatte uiteen op de lat. In de 60e minuut kwam United toch op gelijk hoogte toen de tot dan toe zeer matig spelende Amad Diallo scoorde. Noussair Mazraoui stuurde Diallo met een fraaie steekbal weg, de buitenspeler trok naar binnen en schoot via de inglijdende Van Hecke raak: 1-1. Vlak daarna leek United op voorsprong te komen via de ingevallen Alejandro Garnacho, maar zijn inzet na een scherpe voorzet van Bruno Fernandes ging via de eveneens voor de bal gaande Zirkzee over de lijn, die op dat bewuste moment buitenspel stond en de bal precies op de doellijn raakte.

Daarna hielden beide teams elkaar in evenwicht en waren er geen grote kansen meer te noteren, tot diep in blessuretijd. Na een afgeslagen corner bracht invaller Simon Adingra de bal opnieuw in en wist de volledig vrij staande João Pedro de bal binnen te koppen: 2-1. In het restant van de blessuretijd werd United niet meer gevaarlijk.

United gaat zich nu opmaken voor de altijd beladen derby tegen Liverpool volgende week zondag, terwijl Brighton zal proberen de ongeslagen status vast te houden tegen Arsenal komende zaterdag. Tussendoor speelt Brighton nog wel voor de FA cup tegen Crawley Town. United is deze ronde nog vrij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ten Hag schakelt door en gaat na De Ligt en Mazraoui achter volgende ex-Ajacied aan'

Manchester United krijgt mogelijk nóg een smaakmaker van het Ajax van 2018/19.