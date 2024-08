'Ten Hag schakelt door en gaat na De Ligt en Mazraoui achter volgende ex-Ajacied aan'

Manchester United heeft en binnengehaald, maar volgens The Daily Mail heeft Erik ten Hag nog niet voldoende ex-Ajacieden aan de selectie toegevoegd. Ook zou de overstap naar Manchester moeten maken.

Dinsdagavond werden De Ligt en Mazraoui gepresenteerd bij United. De beide verdedigers komen over van Bayern München en moeten de defensieve problemen van Ten Hag oplossen. Verder werden Lenny Yoro (LOSC Lille) en Joshua Zirkzee (Bologna) deze zomer al binnengehaald. De eerstgenoemde is echter al snel geblesseerd geraakt en moet enkele maanden toekijken.

Ten Hag zou echter nog niet klaar zijn op de transfermarkt: volgens The Daily Mail verlegt United zijn focus nu naar De Jong van FC Barcelona. De Nederlandse middenvelder stond in het verleden al meermaals in de belangstelling van United, maar een transfer is er nooit van gekomen. Nu zou Barcelona wel willen luisteren naar aanbiedingen, ook vanwege de niet optimale financiële situatie van de club. Volgens meerdere bronnen zou De Jong bovendien de bestbetaalde speler in La Liga zijn.

Een bod van net onder de 50 miljoen euro zou door Barcelona wel geweigerd zijn, maar de Spaanse club heeft laten weten dat het wel wil spreken over een mogelijke transfer. De middenvelder heeft de laatste jaren meerdere blessures gehad en staat op dit moment ook aan de kant. Door een enkelblessure is het meespelen van De Jong tijdens de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen onzeker.

