'Man United slikt gigantisch verlies en neemt op de valreep nog afscheid van probleemkind'

Erik ten Hag en Manchester United nemen vlak voor het sluiten van de Engelse transfermarkt nog afscheid van probleemkind , zo melden Engelse media. De 24-jarige buitenspeler verkast op huurbasis naar competitiegenoot Chelsea, waarbij tevens een verplichte koopoptie zou zijn bedongen. Fabrizio Romano onthult dat de deal United een gigantisch verlies oplevert.

Sancho doorliep de jeugdopleiding van United's rivaal en stadgenoot Manchester City, maar brak door in het shirt van Borussia Dortmund, dat hem op jonge leeftijd voor ruim 20 miljoen euro naar de Bundesliga haalde. In de zomer van 2021, een jaar voor de komst van Ten Hag, trokken The Red Devils de portemonnee voor Sancho, die voor liefst 85 miljoen euro terugkeerde in Engeland.

Na een matig debuutseizoen onder Ole Gunnar Solskjaer en diens opvolger, interim-trainer Ralf Rangnick, werd Ten Hag aangesteld op Old Trafford. De oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax kwam echter hard in botsing met de Nederlandse trainer na een uitduel bij Arsenal, waar United met 3-1 verloor. Sancho zat die dag niet bij de selectie, Ten Hag verklaarde voor de televisiecamera's dat de buitenspeler geen goede trainingsweek achter de rug had. Sancho weersprak dat echter op sociale media, waarna het nooit meer echt goed zou komen tussen Ten Hag en zijn pupil. Sancho werd uiteindelijk uit de selectie gezet en maakte het voorbije seizoen op huurbasis af in Dortmund. Deze zomer keerde hij terug en nam Ten Hag hem in genade aan. De aanvaller kwam zelfs als invaller binnen de lijnen in de wedstrijd om de Community Shield, maar werd in de eerste twee speelronden in de Premier League buiten de wedstrijdselectie gelaten. Inmiddels lijkt hij dus op weg naar de uitgang.

'Chelsea haalt Sancho en zwaait Sterling uit'

The Athletic schrijft dat United en Chelsea een akkoord naderen over een verhuur van Sancho. Aan het eind van het seizoen zullen The Blues hem verplicht definitief overnemen van de Mancunians, en zal de aanvaller naar verwachting een langlopend contract ondertekenen. Fabrizio Romano meldt op X dat de toekomstige transfersom rond de 25 miljoen pond (omgerekend 29,7 miljoen euro) ligt, waardoor United een verlies van 55 miljoen euro zou slikken.

Volgens The Athletic komt de deal te laat om Sancho nog speelgerechtigd te krijgen voor het eerstvolgende Premier League-duel van Chelsea, komende zondag uit tegen Crystal Palace. Dat zou betekenen dat hij pas na de interlandbreak, op 14 september, in een uitduel met Bournemouth, zijn debuut voor de Londenaren kan maken. Chelsea lijkt overigens voor het sluiten van de markt ook nog een Engels international uit te gaan zwaaien: Raheem Sterling is dichtbij een verhuur aan stadgenoot Arsenal. Daarmee zou de aanvaller na Liverpool, Manchester City en de Londenaren toe zijn aan zijn vierde Engelse topclub.

🔵🤝🏻 Obligation to buy clause for Jadon Sancho to Chelsea from Man United is around £25m. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024

