Toptransfer lonkt voor Sam Beukema: 'Premier League-grootmacht voegt zich bij geïnteresseerden'

lijkt zich op te kunnen maken voor een fraaie transfer. De 26-jarige verdediger van Bologna staat volgens Italiaanse media in de belangstelling van verschillende grote clubs. Zo zou Chelsea afgelopen donderdag nog voor Beukema op de tribune hebben gezeten tijdens het inhaalduel met AC Milan (2-1 winst).

Beukema speelde in Nederland voor Go Ahead Eagles en AZ, die laatste club verkocht hem in de zomer van 2023 voor zo'n acht miljoen euro aan zijn huidige werkgever. In zijn debuutseizoen veroverde de Nederlander al snel een basisplaats en wist Bologna zich onder de inmiddels naar Juventus vertrokken trainer Thiago Motta verrassend te kwalificeren voor de Champions League. Dit seizoen doet Bologna opnieuw mee om de Europese plaatsen en staat de club momenteel zevende in de Serie A. Zijn goede spel ten spijt, wacht Beukema nog altijd op zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal.

Transferjournalist Gianluca Di Marzio meldt dat scouts van Chelsea afgelopen donderdag naar Bologna afreisden om Beukema tegen AC Milan aan het werk te zien. "De Nederlandse verdediger verkeert in uitstekende vorm, de Engelsen hebben een goed gevoel over hem", schrijft Di Marzio op zijn website. Chelsea krijgt echter flinke concurrentie: ook Atlético Madrid, Juventus én Internazionale zouden Beukema, die bij Bologna nog vastligt tot medio 2027, op het verlanglijstje hebben staan.

Deze club is 'het meest concreet' in de markt voor Sam Beukema

Van dat rijtje is Inter op dit moment 'het meest concreet', schrijft Di Marzio. De interesse van Juventus zou vooral afhangen van de toekomst van Motta. De trainer verloor weliswaar nog maar één competitiewedstrijd met Juventus, maar omdat De Oude Dame al dertien (!) keer gelijkspeelde staat de club slecht vierde en is hernieuwde kwalificatie voor de Champions League allerminst zeker. Bovendien werd Juventus in de tussenronde van de Champions League uitgeschakeld door PSV en volgde afgelopen woensdag een nieuwe teleurstelling in het toernooi om de Coppa Italia, waarin Empoli in de kwartfinale na strafschoppen te sterk was.

