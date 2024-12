Sam Beukema is eerlijk en onthult bij welke club hij sowieso nog wil spelen

Bologna-verdediger hoopt in de toekomst terug te keren bij Go Ahead Eagles. De geboren Deventenaar komt uit de jeugdopleiding van de goed presterende nummer zeven van Nederland en sluit zijn carrière als voetballer het liefst af in De Adelaarshorst.

Dat geeft Beukema aan in gesprek met RTV Oost, dat een uitgebreide reportage maakte over het leven van de voetballer in Italië: "Waar gaat dit carrière eindigen, Sam?", wordt Beukema tegen het einde van de reportage gevraagd: "Dat weet ik niet", reageert Beukema lachend. "We gaan het zien. Ik hoop uiteindelijk dat ik eindig bij Go Ahead, dat wel. Dat heb ik altijd gezegd en daar wil ik eigenlijk ook gewoon eindigen", maakt Beukema duidelijk.

Beukema wordt de laatste periode veelvuldig gelinkt aan Europese grootmachten, zoals Real Madrid en Atlético Madrid. De verdediger wil er niet al te veel op vooruitlopen hoe zijn nabije toekomst eruit gaat zien: "Wat er in die tussentijd allemaal gaat gebeuren, dat gaan we zien. Als ik niet meer kan lopen heeft het weinig zin, maar het doel is om ooit bij Go Ahead Eagles terug te komen."

"Hier is hij altijd welkom", reageert technisch directeur Paul Bosveld van Go Ahead Eagles desgevraagd: "Het is een fijne jongen. Ik weet niet wanneer dat dan zal zijn, welke leeftijd, maar ik denk niet binnen nu en vijf jaar. Ik denk dat hij altijd welkom is. Als je zoveel ervaring hebt, dan wil je zo'n iemand binnen de club hebben. De deuren staan altijd open", besluit Bosvelt.