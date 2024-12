Go Ahead voorkomt hoger beroep en kan aan de slag: 'Daar zijn we als club ontzettend blij mee'

Go Ahead Eagles heeft de noodzakelijke vergunningen binnen om stadion De Adelaarshorst te kunnen verbouwen. Omwonenden van het stadion tekenden in eerste instantie bezwaar aan tegen de plannen van de club, maar hebben na gesprekken met Go Ahead besloten niet in beroep te gaan tegen het besluit van de gemeente.

De gemeente Deventer gaf in november al groen licht voor de plannen. De club wil aan de slag met het vernieuwen en uitbreiden van zowel de B-side als de IJsseltribune én de faciliteiten voor de bezoekers van het uitvak verbeteren. Door de plannen zou de capaciteit van De Adelaarshorst stijgen van 10.000 naar 13.000 toeschouwers. Het is de bedoeling dat de verbouwing in de zomer van 2026 van start gaat.

Een groep van 38 omwonenden van De Adelaarshorst diende echter - vlak voor het verstrijken van de termijn - een lijvig bezwaarschrift tegen de verbouwplannen van Go Ahead Eagles in. De bewoners vreesden onder meer voor geluidsoverlast en verkeers- en parkeerproblemen rond het stadion. De gemeente Deventer oordeelde dat de belangen van de club 'zwaarder wegen' dan die van de omwonenden, wier advocaat de optie om door te procederen open liet.

Inmiddels is een hoger beroep echter van de baan: "De afgelopen weken zijn er op initiatief van de omwonenden gesprekken gevoerd met de club. Deze hebben ertoe geleid dat er afspraken gemaakt zijn waardoor de buurt afziet van een beroepsmogelijkheid. Beide partijen zijn blij met de uitkomst", schrijft Go Ahead op de eigen website. Algemeen directeur Jan Willem van Dop toont zich verheugd: "Wij hebben steeds aangegeven dat we dit mét de buurt zouden willen realiseren", zegt de bestuurder. "Zo goed als mogelijk kunnen en willen we luisteren naar de buurt. In goed overleg met de bewoners is besloten om af te zien van een gang naar de rechter. Daar zijn we als club ontzettend blij mee. Ik wil de buurt bedanken voor hun medewerking in deze", aldus Van Dop.

Go Ahead Eagles heeft de vergunning voor het verbouwen van de IJsseltribune en de B-Side definitief binnen. Vandaag werd bekend dat de omwonenden niet in beroep gaan tegen de verbouwing van beide tribunes. — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) December 27, 2024

