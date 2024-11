Go Ahead Eagles krijgt geweldig nieuws van gemeente Deventer

De gemeente Deventer heeft besloten om Go Ahead Eagles toestemming te verlenen om stadion De Adelaarshorst ingrijpend te verbouwen, zo meldt de Eredivisionist donderdagmiddag. De lokale wetgever gaat daarmee voorbij aan een hele rits aan bezwaren die werden ingediend namens een groep omwonenden, schrijft De Stentor. Het laatste woord over de verbouwing is mogelijk echter nog niet gezegd.

Op het digitale thuis schrijft Go Ahead dat de verbouwplannen eind 2023 al werden ingediend bij de gemeente, dat vervolgens een 'zorgvuldig doorlopen proces' nodig had om bijna een jaar later met een akkoord te komen. De club wil aan de slag met het vernieuwen en uitbreiden van zowel de B-side als de IJsseltribune, én de faciliteiten voor de bezoekers van het uitvak verbeteren.

De Stentor schrijft dat een groep van 38 omwonenden van De Adelaarshorst, vertegenwoordigd door een Amsterdamse advocaat, op de allerlaatste dag voor het verstrijken van de termijn een lijvig bezwaarschrift indiende tegen de verbouwplannen. De bewoners vreesden onder meer voor geluidsoverlast en verkeers- en parkeerproblemen rond het stadion. De gemeente oordeelt echter dat het belang van de club 'zwaarder weegt' dan de bezwaren van de omwonenden, zo schrijft de lokale krant - die de belangenafweging van de gemeente in heeft kunnen zien.

Verbouwing zorgt voor drieduizend extra plaatsen in De Adelaarshorst

Door de plannen zou de capaciteit van De Adelaarshorst stijgen van 10.000 naar 13.000 toeschouwers. De plannen zullen echter niet direct ten uitvoer worden gebracht: de club zou in de zomer van 2026 willen aanvangen met de verbouwing. Bovendien hangt Go Ahead mogelijk nog een zaak bij de Raad van State boven het hoofd: 'de advocaat van enkele buren' zou al hebben aangekondigd tot aan het hoogste gerechtshof van Nederland te willen doorprocederen om de plannen te dwarsbomen. Vanwege het grote aantal zaken dat bij de Raad wordt behandeld, is de wachttijd inmiddels opgelopen tot soms wel anderhalf jaar, zo weet de lokale krant.

Eind vorig jaar heeft Go Ahead Eagles een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van het stadion De Adelaarshorst. Wij zijn blij te kunnen vertellen dat de gemeente na een zorgvuldig doorlopen proces deze week de vergunning heeft verleend! pic.twitter.com/tsmdxMgJZL — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) November 14, 2024

