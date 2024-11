Go Ahead Eagles zet speler per direct uit de selectie: 'Dan ben je mentaal zwak'

Go Ahead Eagles heeft verdediger per direct uit de selectie gezet, zo meldt journalist Tijmen van Wissing vrijdagmiddag in het programma De Oosttribune. De club uit Deventer heeft de 25-jarige verdediger wegens motivatieproblemen uit de selectie gezet.

In het programma De Oosttribune van RTV Oost onthult Van Wissing vrijdagmiddag dat hij heeft begrepen dat Go Ahead Eagles besloten heeft Amofa per direct uit de selectie te zetten: "Dat verbaast mij niet, als je niet aan spelen komt", reageert presentator Bert van Losser op de beslissing van de club uit de Koekstad: "Motivatieproblemen. Dit is doodzonde en hij wilde naar Heerenveen, dus dat was een extra pikant duel geweest", zegt Van Wissing, die daarmee doelt op de wedstrijd van komend weekend.

Van Wissing vervolgt: "Nu ben ik van de conservatieve school dat je niet moet zeiken, maar gewoon moet leveren. Die jongen steekt gewoon niet zo in elkaar, en dan ben je, hoe hard het ook klinkt, mentaal gewoon zwak", stelt de journalist. "Niet voor niets dat Gerrit Nauber altijd een streepje voor heeft in de opstelling, maar in potentie is Amofa beter dan Nauber."

Amofa kwam dit seizoen nog maar twee duels in actie namens Go Ahead Eagles. Vorig seizoen speelde oud-verdediger van ADO Den Haag 22 duels namens de Deventenaren in de Eredivisie.

