Simonis over sterspeler Feyenoord: 'Hij is verrot, loopt oorlogjes te maken, duwen, knijpen, irriteren'

Paul Simonis was tijdens Go Ahead Eagles – Feyenoord (1-5) onder de indruk van . De trainer van Go Ahead merkte dat Timber de gehele wedstrijd ‘oorlogjes voerde’ op het veld. Ook is Simonis lyrisch over Antoni Milambo, die dit seizoen doorbreekt als basisspeler bij Feyenoord.

Bij praatprogramma Studio Voetbal werd zondagavond het optreden van Timber als eerste uitgelicht. “Een geweldige speler”, zei Theo Janssen over hem. “Sterk, kan uitstellen, je kan niet te kort op ‘m zitten want dan gebruikt hij zijn lichaam. Geef je hem iets te veel ruimte, dan kan hij je ook nog passeren.” Arno Vermeulen vond het knap dat Timber zo snel na de interlandperiode weer uitblonk. “Want hij kreeg een knauw bij het Nederlands elftal, waar het niet goed ging. Dan herstelt hij zich toch wel snel.”

Simonis, de trainer van Go Ahead, reageerde: “Hij is ook verrot. Hij loopt oorlogjes te maken met onze spelers. Trekken, duwen, knijpen, een beetje irriteren. Een keer liep hij hard door en had hij geel kunnen krijgen. Dat spel speelt hij ook heel goed.”

Complimenten voor Milambo

Ook waren de tafelgasten goed te spreken over Milambo, die net als Timber één doelpunt maakte in Deventer. “Ik vond Milambo echt heel bijzonder gisteren”, erkende Simonis, waarna Afellay zei: “Moet je kijken hoe het kan lopen. Milambo ontwikkelt zich geweldig, maar had niet in het elftal gestaan als Stengs bijvoorbeeld fit was geweest. Ik vind het wel mooi dat een jongen uit de eigen opleiding zijn kans grijpt."

