Grote bewondering na Go Ahead Eagles - Feyenoord: 'Hij heeft nachtmerries gehad'

Ibrahim Afellay is zeer te spreken over het optreden van Feyenoord zaterdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Rotterdammers speelden in de Adelaarshorst hun beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe en drukten het krachtsverschil ook uit in de score (1-5). Volgens Afellay beleefde een verschrikkelijke avond. De oud-voetballer van onder meer PSV en FC Barcelona zag hoe de linksback van Go Ahead Eagles ‘handen en voeten tekort kwam’ tegen .

Feyenoord tankte in de laatste week voor de recente interlandperiode al flink wat vertrouwen. Na een moeizame periode boekte de formatie van coach Brian Priske eerst een 2-3 overwinning op Girona in de Champions League. Die werd gevolgd door een 2-1 zege op FC Twente. “Die laatste twee wedstrijden tegen Girona en FC Twente hebben natuurlijk zeker wat gedaan met het vertrouwen. Het spel was nog niet optimaal, maar de wil was er zeker wel. De urgentie ook”, zo blikte Afellay zondagavond in Studio Voetbal nog even terug op de laatste twee duels van Feyenoord voor de afgelopen interlandbreak.

Volgens Afellay is het voor een elftal dat stroef draait ‘heel belangrijk’ om goede resultaten te boeken. Een team kan daardoor groeien en dat kwam, in het geval van Feyenoord, zaterdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles al snel tot uiting. “Als dat dan resulteert in zo’n wedstrijd als deze tegen Go Ahead Eagles, waarin echt alles op zijn plek viel, zowel het spel aan de bal als zonder bal… Met name het middenveld, heel dynamisch”, zo zag Afellay, die over alle middenvelders van Feyenoord wel lovende woorden sprak. “Hwang die naar de zijkant uitwijkt, Milambo die zich aanspeelbaar maakt. Dat is gewoon niet te verdedigen. Lopende mensen, driehoekjes. Hwang die vervolgens wijst waar de bal naartoe moet.”

In-beom Hwang werd zaterdagavond tijdens de nabeschouwing van ESPN al getrakteerd op mooie woorden. Afellay is eveneens onder de indruk van de zomeraanwinst. “Hij neemt écht de leiding, zowel zonder als met bal.” De voormalig Oranje-international genoot tevens van Quinten Timber. Hij licht één actie van de aanvoerder uit. “Timber die op een gegeven moment aan de bal gaat komen, Milambo die dan wegtrekt. Dit is Timber ten voeten uit: draait mooi weg en geeft een geweldige crosspass.” Die kwam ook nog eens aan, precies in de loop van Osman. De huurling van Brighton & Hove Albion was niet te stoppen en had met een doelpunt en twee assists een groot aandeel in de 1-5 zege. “Die linksback heeft nachtmerries gehad denk ik, want die kwam echt handen en voeten tekort”, zo doelde Afellay op Adelgaard, die bij vlagen aan alle kanten voorbij werd gelopen door Osman.

Feyenoord maakte er vijf in Deventer. Het mooiste doelpunt van de avond kwam op naam van Ayase Ueda. De Japanner tikte de 0-4 binnen na een waanzinnige aanval. “Dit was de allermooiste goal, hier viel echt alles op zijn plaats”, aldus Afellay.

