Feyenoord-fans zien iets opvallends in minuut 78 en reageren massaal hetzelfde

Supporters van Feyenoord zijn lovend over het voetballende vermogen van zomeraanwinst In-beom Hwang in het shirt van Feyenoord, maar hebben ook complimenten voor de wijze waarop Hwang zich opstelt binnen het team. De 0-5 van Julian Carranza is daar volgens de fans van Feyenoord exemplarisch voor.

De goal van de Argentijnse spits Carranza in de 78ste minuut van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd bekeken door de VAR, waardoor het twijfelachtig was of de treffer van Feyenoord door zou gaan. Uiteindelijk kende arbiter Martin van den Kerkhof het doelpunt toe, waarna supporters van Feyenoord iets opvallends zagen bij de Zuid-Koreaan Hwang.

Hwang zag het belang van de eerste treffer van Carranza in het shirt van Feyenoord in en meldde zich als eerste bij de Argentijnse spits. Vervolgens maakte de middenvelder met gebaren aan zijn teamgenoten duidelijk dat Feyenoord deze treffer met elkaar moest vieren, ondanks dat dit vaak in mindere mate gebeurt op momenten wanneer de VAR ingrijpt.

Op sociale media wordt het fragment breed uitgemeten en krijgt Hwang van zijn eigen supporters massaal de complimenten: "Na de aanval bij de 0-4 is dit mijn favoriete moment van de avond. Hwang benadrukt het belang van het vieren van de eerste goal van Carranza", schrijft een Feyenoorder op X.

"Hwang is het beste wat ons dit seizoen is overkomen. Deze jongen hoort bij ons", schrijft een andere supporter van de Rotterdamse club. "Teamplayer. Vergeet niet, hij is een van de oudere spelers. Dus ik kan me voorstellen dat hij de voortrekkersrol goed voelt", zo vindt een ander.

Na de aanval bij de 0-4 is dit mijn favoriete moment van de avond. Hwang die het belang benadrukt bij het vieren van de eerste van Carranza. 🥰 #gaefey pic.twitter.com/AtaFI9Cz5n — 🦆 (@smolperalta) October 19, 2024