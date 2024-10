Brian Priske lyrisch: ‘Ik ken hem al een beetje, vandaag was zijn beste wedstrijd voor Feyenoord’

Feyenoord won zaterdagavond met overtuigende cijfers op bezoek bij Go Ahead Eagles (1-5). Na afloop was trainer Brian Priske zeer te spreken over de prestatie van zijn ploeg. Ook aanvaller kreeg van de Deen de nodige complimenten, nadat hij tot dusverre niet wist te imponeren in het shirt van de Rotterdammers.

“Het benaderde perfectie”, steekt Priske van wal voor de camera van ESPN. “Het tegendoelpunt op het eind is jammer, maar dat neemt niks weg van het gevoel wat we hieraan overhouden. Aanvallend was het heel goed vandaag wat we lieten zien. Het was echt dichtbij perfectie.”

“Ik hou van voetbal en dit is waarvoor we trainen elke week. Gewoon om de kwaliteit te zien van deze jongens. Het was een geweldige teamgoal en dit zijn de connecties die we zoeken in het team. Het is echt geweldig, een top top goal”, is Priske lovend over de aanval. Of hij er met zijn ploeg vaak op traint? “Ik zou graag ja zeggen, maar nee. We kijken zeker naar de patronen en vandaag waren de posities echt goed.”

Voorafgaand werd gesteld dat Go Ahead Eagles-uit een zware dobber zou zijn voor Feyenoord. Priske en de zijnen kenden echter een zorgeloze avond in Deventer. “Ik denk dat die passie heel belangrijk is en dat wil ik ook zo bij de spelers zien. We proberen een stabiele organisatie te bouwen, waarin de spelers elkaar meer vertrouwen. Voor de wisselspelers is het taak om zich nu te bewijzen”, erkent hij.

Priske steekt loftrompet over Osman

Osman kwam vooralsnog niet echt uit de verf bij Feyenoord, maar was in Deventer goed voor de openingstreffer van Feyenoord. Het betekende ook zijn eerste treffer in dienst van de Rotterdammers. Priske hoopt dat de negentienjarige Ghanees nu echt los is. “Ibrahim kende ik al een beetje uit mijn tijd in Denemarken. Vandaag was zijn beste wedstrijd voor Feyenoord, waarin hij zijn kwaliteiten en snelheid liet zien, hij maakte ook nog eens een heel mooie goal”, reageert de oefenmeester met een grote glimlach.

Priske aast tegen Benfica op revanche

Komende woensdag gaat Feyenoord op bezoek bij Benfica. In de voorbereiding troffen beide ploegen elkaar ook en toen verloren de Rotterdammers kansloos met 5-0 in Lissabon. In die wedstrijd ging het niet goed, dus er leeft nu wel een soort gevoel van revanche”, erkent Priske. “We weten dat het een moeilijke tegenstander is. Ze hebben al zes punten en heel goede spelers. Maar we gaan het ze moeilijk maken, we zitten in een goede flow met goede energie. We gaan ons eigen voetbal spelen.”

