Tijmen van Wissing haalt uit: ‘Als ze daar aan beginnen, werkelijk een grove schande’

Tijmen van Wissing zou het een schande vinden als FC Twente-doelman gepasseerd zou worden bij de Enschedese club. De journalist van RTV Oost ving op dat er getwijfeld wordt aan de boomlange Duitse goalie, maar wil niets weten van een mogelijke wissel onder de lat bij FC Twente.

Unnerstall gaat de laatste weken vaak niet vrijuit bij FC Twente. Zo toonde de Duitse doelman, die vaak de uitblinker is aan Twentse zijde, de laatste weken veelvuldig zijn grote zwakte: het meevoetballen. Dat leverde de ploeg van trainer Joseph Oosting in de uitwedstrijden tegen Feyenoord (2-1 nederlaag) en RKC Waalwijk (2-2) in totaal twee tegendoelpunten op. Tegen Lazio kwam Unnerstall ver zijn doel uit in een poging eerder bij de bal te komen dan de doorgebroken spits Boulaye Dia. Dat lukte niet: met zijn sliding raakte hij Dia, waarna een directe rode kaart volgde.

“Ik heb me aan Lammers gestoord, ik heb me aan die Dabanovic geërgerd, maar waar ik mij compleet aan geërgerd heb is de suggestie om nu te twijfelen aan Lars Unnerstall”, begint Van Wissing bij De Oosttribune op RTV Oost. “Dat vind ik de grootste gotspe die ik de laatste drie jaar heb meegemaakt in De Grolsch Veste. Ik hoor het journaille daar vragen stellen van: zit hij niet in een dip? Er werd nog net niet naar toegepraat van: wordt het niet tijd om Lars Unnerstall te wisselen? Als ze daar aan beginnen, werkelijk een grove schande. Blijf van Lars Unnerstall af!”

Van Wissing stelt dat Unnerstall mentaal ijzersterk is. “Je zag het ook na afloop en moet je dan met hem gaan praten? Nee, helemaal niet. Je moet even zeggen: dat was een domme actie Lars. Daarna ga je over tot de orde van de dag. Dan vraag je even hoe het met zijn kinderen is en dan is hij weer zuiver in zijn hoofd”, vervolgt de journalist zijn relaas.

“Die jongen is daar zo ijzersterk in. Hij is mentaal ijzersterk, hij is op de lijn ijzersterk. Alleen het is meevoetballend een kutkeeper. Als hij ook nog uit de zestien komt, dan is het ook af en toe iemand die dolend is. Maar je gaat toch niet aan Lars Unnerstall twijfelen? Dat vind ik echt een grove schande daar”, is Van Wissing duidelijk.

Van Wissing kritisch op gestelde vragen

Waar Van Wissing zich ook over heeft verbaasd, is de vragen die de ploeggenoten van Unnerstall bij FC Twente kregen. “Ook die spelers, die krijgen vragen: hoe ga je dan met Lars Unnerstall om? Alsof het een soort praatsessie is. Oosting werd ook dusdanig geïrriteerd, die toonde zijn ware aard. Het valt wel op dat Unnerstall nu drie weken op rij in de fout gaat, maar hij blijft van een ongelooflijk niveau”, besluit Van Wissing.

