Sem Steijn maakte gewaagd grapje tegen Serdar Gözübüyük tijdens duel met Heerenveen

maakte op 17 september tegen sc Heerenveen (2-0) een wonderschone goal, maar even leek die te worden afgekeurd vanwege buitenspel. Toen kreeg arbiter Serdar Gözübüyük een agressief grapje te horen.

De middenvelder van FC Twente scoorde in dat duel zes minuten voor het verstrijken van de eerste helft met een prachtige omhaal, iets wat hij enkele minuten eerder ook al had geprobeerd. Even keek de VAR of het eerder in de aanval buitenspel zou zijn geweest. Dat bleek niet het geval, waardoor het doelpunt werd goedgekeurd. Steijn liep vervolgens naar scheidsrechter Gözübüyük en besloot een gewaagd grapje te maken richting de arbiter.

"Als je die had afgekeurd, jongen, dan had ik je niet nog een keer tegen moeten komen", zei Steijn tegen de leidsman, zo blijkt uit het programma Achter Het Fluitsignaal van ESPN. Gözübüyük reageert vervolgens zeer serieus: "Ja, maar ja, offside is offside, toch? Je weet toch. Het eerste moment, daar keken ze naar. Was gewoon goed gezien van die assistent."

De uitblinker van FC Twente dit seizoen geeft vervolgens toe dat hij het niet meende. "Ik maak maar een geintje, hoor." Met een brede glimlach focust Steijn zich daarna gelijk weer op de wedstrijd, die voor de club uit Enschede goed zou verlopen.

Zo'n grapje van Steijn, moet dat kunnen? Laden... 67.2% Ja, dat moet kunnen. 32.8% Nee, ik vind het wel iets te ver gaan. 402 stemmen

