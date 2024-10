Oranje-discussie zwelt weer aan: 'Als het niet loopt, denken mensen gelijk: wat een flierefluiter'

Martijn Krabbendam vindt het jammer dat bondscoach Ronald Koeman Joshua Zirkzee hoogstwaarschijnlijk niet in de basis gaat zetten tegen Duitsland. De spits van Manchester United gedijt goed bij veel ruimte, iets wat hij tegen Hongarije (1-1) niet kreeg.

Zirkzee speelde tijdens de interland van vrijdag niet zijn beste wedstrijd en leed af en toe onnodig balverlies. "Dat flegmatieke van Zirkzee kennen we toch, dat is ook zijn kracht", zo begint Krabbendam met zijn beoordeling van de spits. "Maar als het niet loopt in een wedstrijd tegen Hongarije dan is hij natuurlijk de eerste waar mensen gaan zitten kijken van: wat is dat voor een flierefluiter, een vlinder daar voorin met hakjes en dingetjes. Maar als het lukt, en dat zag je ook een paar keer, dan snijd je er doorheen. Je moet een beetje door die houding heen kijken van Zirkzee."

Volgens de journalist van Voetbal International zou het interessant zijn om Zirkzee vanaf het begin te zien, tegen Duitsland maandag. "Ik denk dat hij gewoon met Brobbey zal gaan beginnen. Als je tegen Duitsland speelt, tref je een team dat ook wil voetballen, dat ook de ruimtes gaat zoeken en daarmee dus ook weggeeft. Alleen je voetbalt dan wat makkelijker tegen spelers met geweldige individuele kwaliteiten. Iedereen die ik sprak wilde ook graag tegen Duitsland spelen. Hij (Zirkzee, red.) is nu veroordeeld om twee keer tegen teams als Bosnië te spelen. Het is eigenlijk wel jammer dat Koeman het nou niet een keer heeft omgedraaid."

Aanhoudende discussie

Toch wil Krabbendam Zirkzee niet te veel bekritiseren, na zijn mindere optreden van vrijdag. "In alle eerlijkheid: zijn uitvoering was niet goed genoeg om nou te zeggen van: 'Goh, hij is nou de spits van het Nederlands elftal.' Maar je moet altijd de omstandigheden meenemen en de tegenstander. Die discussie over de spitsen gaan we ook in november wel weer voeren."

