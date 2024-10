Van Halst: 'Belachelijk, maar als je kritisch bent... dat vond ik héél naïef'

Jan van Halst vindt het 'belachelijk' dat vrijdagavond een rode kaart kreeg in het Nations League-duel tussen Hongarije en Nederland. De ervaren captain zag in een tijdsbestek van drie minuten tweemaal geel en mocht dus gaan douchen. Toch had Van Dijk dat scenario kunnen voorkomen, denkt Van Halst.

Zaterdagavond schuift voormalig Van Halst, oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax, aan bij Ziggo Sport om de wedstrijden in de Nations League van een kundige analyse te voorzien. Presentator Wytse van der Goot blikt eerst terug op het gelijkspel dat Oranje vrijdagavond in ondertal uit het vuur sleepte in Boedapest.

"Het zat helemaal dichtgemetseld", merkt Van Halst op over de tactiek van de Hongaren. Nederland was lange tijd niet bij machte door de muur heen te breken: "Er waren wel een paar momentjes dat ik dacht: 'Hier had het gekund wellicht'", zegt de analist. "Ja, dat viel me een beetje tegen, alsof het frisse een beetje weg was. Dat was juist het leuke, het verrassende en het goede van Nederland in de afgelopen twee interlands."

Dan komt de rode kaart van Van Dijk ter sprake. "Ongelooflijk. Ik vond die scheidsrechter ook heel raar fluiten", merkt Van Halst op. De eerste gele kaart kreeg Van Dijk omdat hij 'last man' naar de Zwitserse arbiter Lukas Fähndrich riep na een Hongaarse overtreding. 'Belachelijk', oordeelt Van Halst: Van Dijk is immers aanvoerder en mag binnen de aangescherpte regels in die positie nog altijd met de scheidsrechter in conclaaf. Over de tweede gele prent (voor een overtreding op Kevin Csoboth) werd echter, ook door Van Dijk zelf, niet getwist. "Als je kritisch bent: die tweede gele kaart, dat moet je weten als ervaren verdediger. Dan moet je niet het risico nemen om in te stappen. Dat vond ik echt wel héél naïef, zeker", zegt Van Halst.

