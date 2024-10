Van der Vaart weet zeker wie geschorste Van Dijk vervangt tegen Duitsland

Volgens Rafael van der Vaart kan tegen Duitsland rekenen op een basisplaats. werd in het Nations League-duel met Hongarije van het veld gestuurd met twee gele kaarten en is zodoende geschorst voor de wedstrijd van maandag. De analist denkt dat Ronald Koeman de jonge Ajacied een basisplaats gaat geven.

Van Dijk pakte in de slotfase van de wedstrijd in Hongarije twee gele kaarten. De eerste kreeg hij in minuut 77 wegens commentaar op de wedstrijdleiding, terwijl hij twee minuten later werd weggestuurd na een overtreding op Kevin Csoboth. De aanvoerder van Oranje is daarmee geschorst voor het duel met Duitsland op maandag, waardoor Koeman moet schuiven in zijn achterhoede.

Na afloop van het duel geeft Van der Vaart bij NOS aan dat hij wel weet hoe de bondscoach het gemis van de verdediger van Liverpool op gaat vangen. “Ik denk gewoon Van de Ven, op zijn favoriete positie. Denk ik”, stelt hij. Daarmee suggereert hij dat Van de Ven, tegen Hongarije nog linksback, verplaatst naar het centrum van de verdediging. “Hato dan aan de linkerkant”, weet de analist. “Maatsen lijkt niet zo in beeld bij de bondscoach, wat ik best wel gek vind. Die wordt eigenlijk nooit ingebracht. Dus dat zou kunnen. Of De Ligt, maar dat geloof ik niet.” Pierre van Hooijdonk sluit zich daarbij aan en voegt eraan toe dat Hato vrijdag in de slotfase ook mocht invallen als linksback.

Nieuwe aanvoerder

Met het gemis van Van Dijk, kan Koeman ook niet over zijn eerste drie aanvoerders beschikken. Nathan Aké en Frenkie de Jong kampen namelijk met blessures en zitten dus ook niet bij de selectie. Hoewel Denzel Dumfries vrijdag de band om de arm kreeg na de rode kaart voor Van Dijk, zal hij deze volgens Rypke Bakker van Nu.nl maandag niet dragen. “De band is voor de speler met de meeste interlands”, schrijft hij op X. De Vrij staat daarin met 71 wedstrijden voor Oranje boven Dumfries met 61, maar de centrumverdediger was net van het veld gehaald toen Van Dijk rood kreeg.

Ik verwacht dat De Vrij Oranjecaptain is tegen Duitsland. De eerste drie captains ontbreken.

❌Van Dijk

❌Aké

❌De Jong



