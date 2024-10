Van Dijk slaat plots een andere toon aan en doet 'lieve, beschaafde sollicitatie'

weet nog niet of hij de komende dagen bij de selectie van het Nederlands elftal blijft. De aanvoerder incasseerde vrijdagavond een rode kaart tegen Hongarije (1-1) en is daardoor geschorst voor de uitwedstrijd tegen Duitsland van maandagavond.

Van Dijk liet kort na de wedstrijd aan de NOS weten dat hij ‘gewoon’ bij de selectie blijft. Hij zei dat ‘logisch’ te vinden, maar in een interview met ESPN, later op de avond, sloeg hij een andere toon aan. “We gaan het zo allemaal nog bespreken, want ik ben niet de enige die daar iets over te vertellen heeft. We gaan het zien.”

Artikel gaat verder onder video

Van Dijk krijgt de vraag wie er nog meer iets over te zeggen heeft. “De bond, alles om me heen… Er is natuurlijk heel veel gesproken over het aantal wedstrijden dat we spelen en hoeveel we moeten reizen, dus we gaan het zien. Misschien tot maandag.”

LEES OOK: Van Dijk verklapt welke twee woorden hij naar scheidsrechter Fähndrich riep

Analist Hans Kraay junior vindt het onnodig dat Van Dijk bij de groep blijft. Hij adviseert om van de gelegenheid gebruik te maken om wat rust te nemen. “Ik denk dat Koeman hem erbij wil houden. Ik weet niet of het al besloten is, maar ga lekker naar huis. Lekker even uitrusten.” Presentator Jan Joost van Gangelen reageert: “Dit was een heel lieve, uiterst beschaafde sollicitatie (om naar huis te kunnen, red.).”

LEES OOK: Hans Kraay vindt ideale spits voor Oranje bij de nummer 48 van de FIFA-wereldranglijst

Ook NOS-analist Rafael van der Vaart ziet niet in waarom Van Dijk vanuit Boedapest zou moeten meereizen naar Duitsland: “Ik zou lekker naar huis gaan, hoor. Je hebt zoveel wedstrijden. Je reist zoveel en nu moet je weer naar Duitsland. Je kan toch niets betekenen. Ik zou lekker naar huis gaan en herstellen. Ik denk dat Arne Slot dat ook zou willen, en misschien wel kan eisen. Hij wordt betaald door Liverpool, dus dan zou ik lekker daar heen gaan en fit worden voor de volgende wedstrijd.”

Geen vervanger voor Van Dijk

Het is overigens al duidelijk dat Koeman geen vervanger bij de selectie zal halen. “We hebben genoeg mogelijkheden om dit op te vangen”, wordt de bondscoach geciteerd door De Telegraaf op de persconferentie vlak na de wedstrijd. “Micky van de Ven kan ook links centraal in de defensie spelen. En als ik daarvoor kies, dan kunnen Jorrel Hato en Ian Maatsen als linksback spelen.”

Moet Virgil van Dijk bij de selectie van Oranje blijven? Laden... 19.8% Ja 80.2% Nee 293 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hooijdonk geeft na 18 maanden toe: 'Van der Vaart zag het goed, hij was een van de eersten'

Pierre van Hooijdonk geeft Rafael van der Vaart met terugwerkende kracht gelijk.