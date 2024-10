Tiental van Oranje sleept in frustrerende wedstrijd een punt uit het vuur tegen Hongarije

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond gelijk gespeeld in en tegen Hongarije. In een wedstrijd waarin Oranje nauwelijks kansen wist te creëren wist Nederland pas na een achterstand en een rode kaart te scoren: 1-1. Virgil van Dijk kreeg twee keer geel en dus rood, waardoor de captain van het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Duitsland zal missen. Denzel Dumfries scoorde zeven minuten voor tijd de gelijkmaker.

De opstelling van Oranje kende weinig verrassingen. De geblesseerde Nathan Aké werd links achterin zoals verwacht vervangen door Mickey van de Ven. Centraal in de verdediging was deze keer Stefan de Vrij gekoppeld aan Virgil van Dijk. Matthijs de Ligt, in de vorige interland-break nog twee keer basisspeler, nam plaats op de bank. Op het middenveld maakte Quinten Timber zijn basisdebuut. Door blessures van onder anderen Joey Veerman, Jerdy Schouten en Teun Koopmeiners vormde hij het middenveld met Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Joshua Zirkzee mocht van bondscoach Ronald Koeman in de basis starten als spits.

Artikel gaat verder onder video

In de Puskás Aréna trok de thuisploeg zich ver terug en liet Nederland het spel maken, loerend op een counter of een kans uit een spelhervatting. Die laatste kwam er in de zeventiende minuut, maar Roland Sallai schoot een laag genomen corner van Dominik Szoboslai op de paal. In de 32e minuut was de aanvaller van Galatasaray wel succesvol. Reijnders verloor de bal onnodig op het middenveld en na een razendsnelle omschakeling stond Sallai helemaal vrij bij de tweede paal, waar hij Bart Verbruggen kansloos liet: 1-0. Omdat Oranje voor rust geen enkele kans wist te creëren was dat tevens de ruststand.

LEES OOK: Pierre van Hooijdonk wijst drie schuldigen aan voor tegentreffer van Oranje

Na rust drong Nederland veel meer aan dan voor de thee. De Vrij was twee keer dicht bij een treffer, maar zijn kopballen troffen net geen doel. In de 63e minuut kreeg Tijjani Reijnders een grote kans op aangeven van Xavi Simons, maar zijn inzet met links ging voorlangs, waar een breedte bal op de volledig vrijstaande Denzel Dumfries wellicht een betere optie was geweest. In de 76e minuut kreeg invaller Brian Brobbey een vrije kopkans, maar hij kopte de bal ruim naast. In de 78e minuut leek de wedstrijd beslist toen aanvoerder Van Dijk zijn tweede gele kaart kreeg. De eerste kreeg hij voor commentaar op de leiding na een pittige overtreding op Donyell Malen en de tweede voor het neerhalen van een Hongaarse aanvaller. Maar in de 83e minuut kwam Oranje toch langszij. Cody Gakpo bracht een vrije trap in en de nieuwe aanvoerder Dumfries kopte snoeihard raak: 1-1.

LEES OOK: Van Dijk pakt 2 kaarten in 2,5 minuut en is geschorst tegen Duitsland

Daarna trok Oranje zich terug en koesterde het punt. De Hongaren konden geen vuist meer maken waardoor de wedstrijd rustig naar het einde kabbelde. Door het gelijke spel komt Nederland op vijf punten in groep 3. Komende dinsdag treft Nederland de koploper in de groep, Duitsland. Aanvoerder Van Dijk zal er dan niet bij zijn.

Verdiende Oranje meer dan een punt tegen Hongarije? Laden... 45.7% Ja 54.3% Nee 162 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pierre van Hooijdonk wijst drie schuldigen aan voor tegentreffer van Oranje

Pierre van Hooijdonk is van mening dat verschillende spelers van het Nederlands elftal er niet goed uitzagen bij de openingstreffer van Hongarije.