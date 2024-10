Pierre van Hooijdonk wijst drie schuldigen aan voor tegentreffer van Oranje

Pierre van Hooijdonk is van mening dat verschillende spelers van het Nederlands elftal er niet goed uitzagen bij de openingstreffer van Hongarije. De analist denkt dat Tijani Reijnders, en meer hadden kunnen doen bij de treffer van Roland Sallai.

In de 32ste minuut van de wedstrijd zette Sallai de Hongaren op voorsprong. De aanval ontstond na een slordig moment van het Nederlands elftal op het middenveld: "Het begint natuurlijk met het balverlies dat Reijnders lijdt. Dumfries is al een stuk vooruit, waardoor je hem dan achterin tekortkomt", geeft Van Hooijdonk in de rust van de Nations League-wedstrijd aan bij de NOS.

De analist zag nog meer misgaan na het balverlies van Reijnders: "Virgil van Dijk had de lopende man kunnen oppakken, maar Gravenberch loopt daar naartoe. Daardoor komt Micky van de Ven tegen twee man te staan... Ik vind ook dat de keeper (Verbruggen) iets te ver bij de eerste paal staat, waardoor hij de bal bij de tweede paal er nooit meer uit kan halen", stelt Van Hooijdonk.

